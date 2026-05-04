Bolojan mai îndulcește primarii înainte de moțiune. Împrumuturi pentru proiectele din PNRR

Într-un prin proiect, Executivul propune ca autoritățile locale, cu excepția municipiilor reședință de județ, să poată contracta, până la finalul anului 2026, împrumuturi de la Ministerul Finanțelor, în limita a 2 miliarde de lei.

Fondurile vor fi utilizate în principal pentru finalizarea proiectelor din fonduri europene rămase în urmă și acoperirea cheltuielilor neeligibile, dar și pentru asigurarea cofinanțării unor noi investiții cu bani europeni.

Împrumuturile vor avea o dobândă calculată în funcție de ROBOR-ul la 3 luni, la care se adaugă o marjă de 1% pentru creditele pe termen de până la 3 ani și de 1,5% pentru cele cu scadență între 3 și 5 ani, potrivit proiectului de OUG publicat în transparență pe site-ul Ministerului de Finanțe.

Termenul-limită pentru depunerea solicitărilor este 31 decembrie 2026.

Împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din PNRR

Al doilea OUG prevede posibilitatea acordării unor împrumuturi unităților administrativ-teritoriale (primării, consilii județene etc.) pentru a acoperi cheltuielile necesare proiectelor din PNRR.

Important de menționat e că aceste împrumuturi pot fi acordate fără dobândă. Sumele împrumutate vor fi ulterior rambursate către Ministerul Finanțelor.

Împrumutul este limitat la suma totală de 10 miliarde de lei, iar împrumuturile pot fi solicitate în 2026, inclusiv pentru instituțiile subordonate autorităților locale, potrivit proiectului de OUG publicat în transparență de Ministerul Finanțelor.

Măsura este gândită pentru a accelera implementarea proiectelor din PNRR și pentru a respecta termenul final de realizare – august 2026.