Călin Georgescu, omul nostru din Habarna

Pamflet

despre surprizele șocante, dar bine pregătite ( sau ,, Codul brunelor manivele erectorale ,, , postfață la post-dos )

Zdravstvuite , stimați concetățeni. Întrerupem pentru moment seria de articole pamfletare, de rîsu’-plînsu’, ,, pentru a transmite un comunicat ne-important pentru țară ,, . ,, Lăsați aparatele ,, de bărbierit deschise, urmează o radiografie a surprizei electorale de ,, șoc și groază ,, numite Călin Georgescu. O radiografie pe cît de oxfordeză se poate ( ca să nu mai bombănească, ca de obicei, lordărimea rumîneză , analitică, rafinată & cetitoare ).

Znacit tak ( adică ,, donc ,, , sau ,, well ,, dacă nu sînteți putiniști, ca mine ) : lebăda neagră e maro. Cu dungi kaki. Adică: prea-minunatul neo-arhanghel patriotic Călin Georgescu, Cutremurătorul Sistemului & Spăimitorul-a-tot-esteblișmentul, e, la fel ca mai toți predecesorii săi, doar un marionet ieftior, cu aromă gri-kaki de sfori cu epoleți. Despre asta am scris, prima dată, demult, în 2011, apoi am revenit, ultima dată acum vreo doi ani ( https://www.7iasi.ro/dl-plotoner-maior-fecalin-georgescu-arhanghelache-dimbovitelean-da- pandemie-aurifera/ ).

Ceea ce n-am precizat în 2011, vrînd atunci să fiu cît mai direct, a fost un amănunt aparent ne-esențial, dar de fapt foarte important, dacă vrem să înțelegem cine ( sau ce ) e noul mare tribun patrioticos : la TVR 1, la o oră de maximă audiență, colega de dialog / majordoama respectuoasă a cvasi-necunoscutului pe atunci Călin Georgescu era șefa departamentului de informații a televiziunii publice, ex-BBC-ista Rodica Culcer. Pauză de gîndire.

Pentru cine nu știe sau a uitat cine e fosta caporăleasă de schimb de la Radioul Majestății Sale, pe vremea cînd eram corespondent al celebrului canal media britanic, există dl Gugl, care vă poate spune destule despre trecutul ei de slujbașă ,, fruntașă pe ramură ,, a sistemului de propagandă comunist, apoi de angajată , tot în perioada dictaturii ceaușiste, și a Ambasadei SUA la București , dacă înțelegeți ce vreau să spun ( https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Rodica_Culcer ). Sau vă pot spune părerea mea, după unele discuții ,, de serviciu ,, cu sobra & aproape cazonă duamnă de la Londra : la secția romîneză a BBC, duamna tovarășă Rodica Culcer era, alături de mini-komisăreasa Tatiana Niculescu, viitoare purtătoare de vorbe a lui Klaunis Joianis, o versiune capitalist-democrateză a tovarășilor cenzori de la Comitetul Central al Partidului Comunist Romîn. Sau de la Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Etc.

Desigur, la Radioul Majestății Sale, cenzura aplicată cu sfîntă minuție întrelectuală de duamnele tovarășe Culcer, Niculescu & Co, supt înțeleapta îndrumare a domnului tovarăș Christian Mititelu, era mai soft oleacă, și nu în folosul dictaturii proletariatului, ci al maselor largi, elitare, de dreapta. În rest, aceeași luptă nemiloasă cu deviaționismul unuia ca mine, care a aflat mai tîrziu, de la un trădător al cauzei drepte, că BBC World Service era, de fapt, doar un departament în subordinea ministerului de externe britanic. Adică un organ de propagandă al Comitetului Central al Guvernului Majestății Sale.

De ce toată această lungă paranteză culcerist-BBC-istă ? Ca să subliniez, din nou, nostimăria aparent bizară a situației emisiunii TVR din 2011 : o șefă a televiziunii publice, fostă vedetă la BBC-ul romînez, oferea un spațiu ultra-generos de emisie unui semi-necunoscut provenit dintr-o zonă. guvernamentală cu nuanțe cam comunist-securiste. Iar acest cvasi-anonim cu aromă neo-securistă n-a beneficiat la TVR, în 2011, doar de o oră de maximă audiență, ci și de atitudinea mai mult decît binevoitoare a ex-BBC-istei ,, de dreapta ,, Culcer, altfel foarte severă , în alte situații, cu moștenitorii, fie și doar prezumtivi, ai dictaturii ceaușiste.

Am învățat de la răposatul meu profesor de matematică de la Huși ( fie-vă țărîna ușoară, domnu’ Băbîi ) că în matematică sînt reguli valabile și în viața aparent non-matematică, de exemplu că o dreaptă e definită de numai două puncte și un plan doar de trei puncte. Trecutul Rodicăi Culcer de la academia comunistă ,, Ștefan Gheorghiu ,, , apoi de la Ambasada SUA și de la BBC, împreună cu poziția de majordom tv față de Călin Georgescu, plus evoluția ulterioară a acestuia, alături de lătrăi neo-ceaușisto-populiști ca Dan Puric ori George Simion, descrie o traiectorie definită de-ajuns de aceste puncte, chiar dacă multora li se pare că e o interpretare exagerată.

Ca să traduc, pentru surdo-muți cerebralo-sociali : credeți că foarte occidentalista & anti-comunista șefă ,, dă dreapta ,, a știrilor TVR a primit cumva de la patriarhie sugestia-ordin să-l invite, tam-nesam, cu covor roșu verbal și tot tacîmul de prime-time, pe cel care deja avea iz de Gardă, Căpitan & Co și era camarad de luptă, umăr la umăr, cu noul Năică Ionescu-Pantomimache al hortodoxiei romîneze, turnătorul la Securitate Dan Puric ? Pardon, scuzaț’, da’ ipoteza imaculatei percepții e valabilă doar la școala ajutătoare de cetățeneală pentru orbi civicoizi. Fiindcă pentru cineva care gîndește zilnic și igienic, cu propria minte, concluzia clară vizavi de acest episod tv a fost cea dintr-un refren vechi, adaptat teatrului social-politic de după decembrie 1989 : ,, Ceaușescu, nu fi trist, / Secu’ merge înainte, prin partidul BBC -ist ,, . Sau călin-georgist, depinde de care parte a pendulii sînteți.

Ca să revenim în actualitatea erectorală care îi șochează, de două zile, pe mai toți patrioții n’euro-atlantiști : chiar credeți că, într-o țară condusă semi / soft-dictatorial, de niște servicii de informații supuse în principal intereselor Statelor Unite ale Americii, și secundar altor state europene, ar putea ajunge să aibă atîtea voturi sau locuri în parlament oameni ca George Simion, Șoșoacă sau Călin Georgescu ? Pe bune ? Atunci, cu lungi păreri de rău, cum zicea putinistul Inimescu ( sau cum îl mai chema … ), vă urez lînă moale sau coarne ușoare. Nu adulterine. Sincer, în cazul ăsta nu vă pot ajuta cu ceva, scuzaț’, sorry, izvinite.

Vă pot doar spune, în schimb, părerea mea despre vagoanele de voturi primite de micul mareșal neo-securistoid Călin Georgescu : e o victorie a enormului neo-ceaușism rezidual din creierele a milioane de romîni, indiferent dacă acum au votat cu nea Călin Pantaloni-Roșii sau cu kămăluța Valerica Laxativoni ; fiindcă majoritatea USR-iștilor e alcătuită din neo-ceaușiști pe dos, dar la fel de primitivi . Neo-ceaușismul lui Fecălin Georgescu e tot unul pe dos, fiindcă ,, omul nostru din Havana ,, (https://m.cinemagia.ro/filme/the-tailor-of-panama-omul-nostru-din-panama-1946/ ) e, spre deosebire de nea’ Nicu dictatorul, declarat filo-rus, din motive de neo-anti-americanism. Un anti-americanism generat de ghiolbănia gușată a tîmpeniilor neo-cvasi-colonialiste ale SUA. Tîmpenii care, cel puțin în gubernia romîneză, măcar n-au avut calibrul catastrofal al cretiniei din Iranul anului 1979, cretinie istorică,care a adus la putere radicalismul islamist al ayatolahului Komeini și a deschis drumul mondial al terorismului cu turban și centuri explozive.

Dacă tot nu vă e clar : Călin Georgescu, la fel ca George Simion, Diana Șoșoacă etc, e doar un marionet teleghidat al aripii neo-ceaușist-suveraniste din serviciurile ( presupus inteligente ) de securitate ale statului romînez. De ce dungă asta groasă de anti-occidentalism și pro-rusism / chinezism / etc de pe costumele georgist-simionist-șoșociste ? Fiindcă serviciile de informații, mai ales în țări de la gardul lumii presupus civilizate, au prin definiție tradiția / regula / reflexul de a avea canale de comunicare / structuri / oameni care să ia pulsul / să acționeze în toate direcțiile, inclusiv / mai ales înspre zone periculoase de genul Rusiei actuale. În cazul concret al marioneților de genul Călin Georgescu, George Simion, Diana Șoșoacă etc , sau, în trecut, C.V. Tudor, Gheorghe Funar, Dan Diaconescu etc, aceste baloane cu telecomandă au rolul intern de a aduna, sub control, voturile care, lăsate de capul lor, pot pune regimul / sistemul în pericol real, eventual și cu riscul de a fi deturnate de un stat inamic sau ne-prieten. Clar ? Pe scurt, alde Vadim Tudor, Dan Diaconescu , George Simion, Șoșoacă sau Călin Georgescu sînt doar ciobanii-figuranți care adună de pe dealuri oile care cred că au fugit de jupuiala din stînile principale. Numai că laptele, cașul, lîna și mieii ajung tot la ciobanii și cîinii din stînile de unde a fugit prostimea ovino-votantă.

Rusia, China etc sînt doar niște lupi-sperietori standard în povestea cu fecălini georgești, ca să țină grămadă oile pro-occidentale de tip userist, lăberaloid etc. 95 % dintre adulți sînt niște copii mari, care se tem de bau-bau în cel mai pavlovian mod : e suficient să strigi ,, Lupul ! ,, , ,, Rusia ! ,, , ,, Putin ! ,, sau ,, Acid dezoxiribonucleic ! ,, , că automat turmele de votanți elitoizi încep să zbiere ori să ragă civic & patriotic, cum s-a tot întîmplat în ultimele decenii. Realist vorbind, Rusia și China, avînd în vedere poziționarea discursivă a lui Călin Georgescu și controlul strict al neo-Securității, pot doar să ajute la amplificarea trendului, fiindcă e evident că Putin și serviciile lui de informații știu că alde Georgescu, Simion, Șoșoacă etc nu sînt agenți ruși, ci romînezi, dar desigur că discursul public al acestor tribuni vopsiți convine Rusiei mai mult decît unul anti-rusesc. Plus că, eventual, niște ofițeri ruși jmecheri pot deconta parale pentru, chipurile, plata succeselor pe frontul din Rumînia. C-așa-i în tenis.

Cam asta e trista realitate de după cortinele de bulbuci verbali. Rămîne doar de văzut dacă mașinăria de propagandă tik-tokărească a arhanghelului Fecălin-locomotivarul va reuși să transfere, în puținele zile rămase pînă la alegerile pentru parlament, ceva voturi în niște eventuale vagoane de partid. Ceea ce e sigur e că pereții se vor umple cu declărății de dragoste pentru noul star al scenei de marionetism politic, cum am văzut că a făcut, prompt, un fermier milionar ieșean, mare podgorean și patriot. Ca să parafrazez un distih celebru, de la Prut pînă la Tisa, tot romînul linsu-mi-s-a. Pardon, scuzaț’, n-am găsit altă scrimă, și mi s-a terminat rezerva de oxfordărie.

Iar dacă tot nu vă e clar ce e cu meciul erectoral din finala brînzidențială, iaca, un nume – Călin Lasconescu, și un video lămuritor ( figura asiatică a omului din imagini e întîmplătoare ) :

În rest e bine, a plouat , s-a făcut iar dermocrația rumîneză cît popușoii din ,, Povestea nulei ,, lui Creangă.

Sau cît epoleții domnilor tovarăși generali, care ne apără, patriotic, de atîtea decenii, de noi înșine. Adică de ,, noi, poporul ,, .