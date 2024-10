Cât o duce capul pe o influenceriţă din România? (foto)

Scandal cu o aşa-zisă influenceriţă din România, Alina Ceuşan. Aceasta a postat pe pagina sa de Instagram, care are aproape un milion de urmăritori, o fotografie într-o lojă a teatrului Odeon stând cu picioarele pe balustrada îmbrăcată în catifea. Influenceriţ a explicat apoi că nu era la o piesă de teatru, ci la un eveniment organizat în cadrul Buchrest Fashion Week.

Au urmat numeroase critici, printre care și ale actriței Oana Pellea.

„O persoană de sex feminin, «influencer» de profesie, nu dau nume pentru că NU doresc să-i fac reclamă, a postat o fotografie, pe o rețea socială, în care își etalează picioarele ridicate pe balustrada unui balcon dintr-o sală renumită de spectacol… E un selfie de picioare…dizgrațios, nesimțită postare. Nu mă interesează că nu era un spectacol de teatru, ci un eveniment de «fashion». Am recunoscut balconul…Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu împreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcați elegant, în semn de respect pentru sala de teatru și pentru actori. Știu, pentru că eu i-am invitat la premiera cu «Noaptea furtunoasă» în regia lui Mihai Măniuțiu. Pe balustrada unde persoana și-a trântit ostentativ pantofii…cândva au trecut mâinile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie etc. etc… Am înţeles că a vrut să provoace, am înțeles că își face reclamă cu o postare nesimțită…și totuşi… Câtă lipsă de bun-simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate!… Dacă persoana respectivă îmi citește postarea (m-aș mira), îi spun atât: SĂ VĂ FIE RUȘINE!

Postarea am văzut-o pe pagina Florin Ghioca – Theatre Photographer”, a scris Oana Pellea pe Facebook.

După avalanşa de comentarii negative, Alina Ceuşan a şters poza de pe pagina de Instagram

Ceuşan: „In urma valului de comentarii de la aceasta postare, mentionez ca nu mi-am dorit sa jignesc pe nimeni. Desi a fost intr-un alt context, este intr-o loja de tratru. Recunosc acum, a fost o greseala si mi-o asum, nu am vazut-o asa la momentul respectiv, inteleg intr-adevar ca nu e un gest frumos, si nu se va mai repeta.”