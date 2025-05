Ce-a observat Cristoiu la rezultatul alegerilor (video)

Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat rezultatul alegerilor în timp ce numărătoarea încă se desfăsura, opinând că voturile pentru Nicușor Dan sînt în mare parte rezultatul prezentării lui George Simion drept ”pericol public”. Totodată, gazetarul crede că George Simion, ca lider al Opoziției, va conserva cele cinci milioane, care fac din el al doilea om în România după președinte. Din acest punct de vedere, deși a pierdut Președinția, George Simion a cîștigat alegerile prezidențiale, spune Cristoiu.

”Operațiunea Nicușor Dan Președinte încă din decembrie 2024 s-a încheiat cu succes. Nicușor Dan l-a învins pe George Simion în turul al doilea. La cît a vîrît Sistemul în fundul lui Nicușor Dan, scorul cu care a cîștigat e mic. Dacă Nicușor Dan are 6090330 voturi, George Simion are 5229476. Cele șase milioane ale lui Nicușor Dan sînt în mare parte rezultatul prezentării lui George Simion drept pericol public. Puțini l-au votat pentru că e Nicușor Dan, ci pentru că au avut de ales între el și George Simion. Prin urmare, cele șase milioane se pot evapora rapid, mai ales în condițiile măsurilor de criză economică. În schimb, ca lider al Opoziției, George Simion va conserva cele cinci milioane, care fac din el al doilea om în România după președinte. Nici unul dintre liderii politici din prezent- de la Ilie Bolojan pînă la Marcel Ciolacu – nu beneficiază de capitalul electoral al lui George Simion. Din acest punct de vedere, deși a pierdut Președinția ( nu știu dacă s-a gîndit o clipă c-o va avea!),George Simion a cîștigat alegerile prezidențiale”, a scris Cristoiu pe X.