Tensiunile din Orientul Mijlociu influențează piața energetică. De aici, îngrijorările legate de posibile anulări de zboruri

Subiectul a fost discutat în contextul situației din Orientul Mijlociu, unde tensiunile influențează piața energetică globală. Potrivit președintelui, discuțiile dintre liderii europeni au vizat atât problemele imediate, cât și evoluțiile de perspectivă.

El a menționat că există semnale îngrijorătoare venite de la Agenția Internațională pentru Energie și de la alți specialiști din domeniu.

Liderii europeni au convenit să revină asupra acestui subiect într-o reuniune viitoare, în funcție de evoluțiile din perioada următoare.

România, ferită de efecte pe termen scurt

În ceea ce privește România, președintele a dat asigurări că nu există riscul unor perturbări majore în transportul aerian pe termen scurt.

Șeful statului a precizat că, în următoarele trei-patru luni, țara nu va fi afectată de eventuale probleme legate de aprovizionarea cu combustibil.

Totodată, președintele a arătat că autoritățile române au analizat deja situația într-o întâlnire recentă cu reprezentanți ai Guvernului și ai companiilor din domeniu.

Principala preocupare rămâne evoluția situației geopolitice, în special în zonele-cheie pentru transportul petrolului.

Autoritățile urmează să reevalueze situația periodic, următoarea analiză fiind programată peste aproximativ o lună.