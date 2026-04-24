Ce se întâmplă cu biletele românilor de avion pentru la vară? Reacție Nicușor Dan

Ce riscă românii care și-au luat bilete de avion pentru perioada următoare?

De Madalina Bahrim
Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul reuniunii informale a Consiliul European, că Europa se confruntă cu dificultăți pe termen scurt în aprovizionarea cu carburanți, în timp ce perspectivele pe termen mediu sunt considerate îngrijorătoare. Întrebat despre posibile probleme legate de aprovizionarea cu kerosen și eventuale anulări de zboruri, șeful statului a subliniat că situația este atent monitorizată la nivel european. Acesta a precizat că există deja probleme pe termen scurt, dar și semnale care indică riscuri mai mari în perioada următoare.

Tensiunile din Orientul Mijlociu influențează piața energetică. De aici, îngrijorările legate de posibile anulări de zboruri

Subiectul a fost discutat în contextul situației din Orientul Mijlociu, unde tensiunile influențează piața energetică globală. Potrivit președintelui, discuțiile dintre liderii europeni au vizat atât problemele imediate, cât și evoluțiile de perspectivă.

El a menționat că există semnale îngrijorătoare venite de la Agenția Internațională pentru Energie și de la alți specialiști din domeniu.

Liderii europeni au convenit să revină asupra acestui subiect într-o reuniune viitoare, în funcție de evoluțiile din perioada următoare.

România, ferită de efecte pe termen scurt

În ceea ce privește România, președintele a dat asigurări că nu există riscul unor perturbări majore în transportul aerian pe termen scurt.

Șeful statului a precizat că, în următoarele trei-patru luni, țara nu va fi afectată de eventuale probleme legate de aprovizionarea cu combustibil.

Totodată, președintele a arătat că autoritățile române au analizat deja situația într-o întâlnire recentă cu reprezentanți ai Guvernului și ai companiilor din domeniu.

Principala preocupare rămâne evoluția situației geopolitice, în special în zonele-cheie pentru transportul petrolului.

Autoritățile urmează să reevalueze situația periodic, următoarea analiză fiind programată peste aproximativ o lună.

