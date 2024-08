Ce trebuie să înțelegem din ultimele decizii ale BNR

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 7 august 2024, a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an, de la 6,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2024.

De asemenea, a decis reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an, de la 7,75 la sută pe an, și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an, de la 5,75 la sută pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Deciziile luate de Banca Națională a României (BNR) în ședința din 7 august 2024 au ca scop principal stimularea economiei prin reducerea costului creditării.

Ce înseamnă asta în practică?

– Împrumuturi mai ieftine: Atunci când BNR reduce rata dobânzii de politică monetară, băncile comerciale sunt încurajate să scadă și ele dobânzile la creditele acordate persoanelor fizice și juridice. Astfel, credite precum cele pentru locuințe, autoturisme sau investiții în afaceri pot deveni mai accesibile.

– Investiții stimulate: Împrumuturile mai ieftine încurajează atât consumatorii, cât și companiile să investească mai mult..

– Consumatorii pot achiziționa bunuri de durată, iar companiile pot extinde afacerile sau moderniza echipamentele.

Efecte pozitive potențiale asupra economiei:

– Creșterea consumului: Cu mai mulți bani disponibili, oamenii pot cheltui mai mult, ceea ce poate stimula producția și crearea de noi locuri de muncă.

– Investiții în afaceri: Companiile pot utiliza creditele mai ieftine pentru a investi în noi proiecte, ceea ce poate duce la creșterea productivității și la o economie mai puternică.

– Reducerea inflației: Pe termen lung, o economie mai dinamică poate contribui la reducerea inflației, prin creșterea ofertei de bunuri și servicii.

Riscuri și incertitudini:

– Inflație încă prezentă: Deși BNR încearcă să stimuleze economia, inflația rămâne o preocupare. O creștere prea rapidă a cererii poate duce la o reapariție a presiunilor inflaționiste.

– Îndatorare crescută: Împrumuturile mai ieftine pot încuraja oamenii și companiile să se îndatoreze mai mult, ceea ce poate crea vulnerabilități în sistemul financiar.

– Inegalitate: Beneficiile unei politici monetare expansioniste nu sunt întotdeauna distribuite în mod egal. De exemplu, companiile mari și bine stabilite pot beneficia mai mult de dobânzile scăzute decât întreprinderile mici și mijlocii.

În concluzie, decizia BNR de a reduce rata dobânzii este un instrument important pentru a stimula economia. Cu toate acestea, succesul acestei măsuri depinde de o multitudine de factori, atât interni, cât și externi. Este esențial ca BNR să monitorizeze cu atenție evoluția economiei și să ajusteze politica monetară în funcție de noile informații.