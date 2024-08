Spitalul din Breaza se relochează

Primaria orașului Breaza a scos la licitație în SICAP un contract de 71 milioane de lei pentru relocarea, modernizarea și dezvoltarea Spitalului Orășenesc Breaza.

Serviciile includ proiectarea, execuția și asigurarea de asistență tehnica din partea proiectantului și se întind pe doi ani. Contractul este sub o clauză suspensivă de obținere a finanțării din fonduri bugetare, Programul Regional Muntenia, și/sau obțineiri unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții.

Noua unitate sanitară va fi construita pe str. 23 August nr. 130, pe amplasamentul fostei scoli de la Podu Vadului, din Breaza (judetul Prahova).

„Relocarea, modernizarea si dezvoltarea Spitalului Orasenesc Breaza implica modernizarea cu materiale si instalatii specifice actului medical desfasurat, prin asigurarea si mentinerea mediului specific. Toate amenajarile si recompartimentarile se vor realiza cu respectarea tuturor actelor normative in vigoare. Din punct de vedere functional in corpul C1 pe nivelul parter se vor amenaja: serviciul de primire – internare a bolnavilor, serviciul de roentgendiagnostic, blocul operator cu doua sali de operatii si paturi de pre/post operator, serviciul de sterilizare și camera frigorifică mortuară. La nivelul etajului 1 se vor amenaja secții medicale de spitalizare cu paturi, cabinete medicale pentru 4 specialități medicale, salon spitalizare de zi, compartiment recuperare medicală, laborator analize medicale, oficiu alimentar, camera IT și laborator explorări funcționale. Din punct de vedere funcțional în corpul C2 pe nivelul subsol se vor amenaja spații tehnice, la nivelul parterului se vor amenaja o farmacie cu circuit închis și spații conexe, iar la nivelul etajului 1 se vor amenaja spații administrative”, se precizează în caietul de sarcini al licitației.