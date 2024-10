Cineva minte

Deputatul PNL Florin Roman a declarat, joi, că premierul Marcel Ciolacu a anunţat „triumfalist” că anul viitor nu se va modifica TVA ca urmare a discuţiilor cu Comisia Europeană, dar, spune Roman, acest subiect nu a fost discutat la Bruxelles.

„Am văzut ieri un anunţ triumfalist al premierului Ciolacu care ne-a informat că nu se va modifica TVA în cursul anului viitor ca urmare a încheierii discuţiilor cu Comisia Europeană. E foarte bine că domnia sa ne-a anunţat ceva ce nu s-a discutat la Bruxelles. Este exact stilul PSD-ist de a genera subiecte doar în spaţiul public, de a discuta despre ele, de a le anunţa triumfalist ca fiind finalizate, numai că ele nu au fost discutate la Bruxelles”, a declarat Roman, la Palatul Parlamentului după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

El a afirmat că, în schimb, sunt trei veşti bune pentru România, toate fiind măsuri propuse de PNL.

„Comisia a acceptat ca şi în anul 2025 să avem cotă unică şi nu cotă progresivă, aşa cum au propus colegii social-democraţi pe pactul fiscal. A doua veste bună este că cei de la Comisie au acceptat ca pilonul II de pensii să aibă o creştere a contribuţiei pe o propunere a PNL etapizată de la 4,75 la 6%, ceea ce înseamnă mai mulţi bănuţi în buzunar pentru cei care muncesc activ astăzi în România în momentul în care vor îndeplini condiţiile de pensionare. A treia veste bună este tot o propunere liberală agreată de Comisie şi anume bonificaţia pentru cele 560.000 de firme bune platnice, care îşi plătesc datoriile la timp, creşte de la 3 la 5% cu acceptul Comisiei Europene. Întrebarea noastră pentru domnul Ciolacu este să explice opiniei publice ce se va întâmpla cu acel 1,1% din PIB-ul României care trebuie acoperit anul viitor prin măsurile propuse de Guvern”, a spus liberalul.

El a fost întrebat dacă PSD a propus impozitarea progresivă în planul fiscal.

„Da, au venit cu un set de măsuri care ar trebui luate anul viitor, măsuri de natură fiscală. Am discutat aceste lucruri în format restrâns cu grupul de lucru şi le-am spus: voi vreţi impozit progresiv, noi vrem cotă unică, voi vreţi naţionalizarea pilonului II de pensii, cum aţi mai încercat acum câteva luni, noi vrem să-l întărim, să-l creştem. (…) Nu s-a intrat într-o discuţie detaliată. A fost o discuţie generală despre principii. De ce? Pentru că aceste măsuri nu au niciun impact în acest an. Anul viitor, viitorul guvern discută cu Banca Mondială, propune un set de soluţii şi prin acest set de soluţii trebuie acoperit acel 1,1% din PIB. Ceea ce am spus noi: nu umblăm la aceste lucruri şi pragul de impozitare, apropo, nici la plafoanele pentru micro-întreprinderi, nu aveţi decât să faceţi ceea ce aţi spus apropo de cuvântul dat, să reduceţi cheltuielile bugetare în fapt, nu doar pe hârtie”, a susţinut Florin Roman.

Ce a declarat Ciolacu miercuri

„Eu vă dau o veste tristă astăzi, nu va fi nicio creştere de cotă de TVA. Tocmai s-au terminat discuţiile dintre ministrul de Finanţe şi Comisia Europeană. A avut întâlniri şi astăzi, într-o oră se urcă în avion şi vine acasă şi sunt convins că mă va informa şi pe mine şi pe domnul preşedinte Nicolae Ciucă, cum este normal”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a precizat că veştile de la Bruxelles sunt bune.

„Normal, sunt veşti bune şi le discutăm în detaliu mâine (n.r. – joi). Înseamnă că nu vom mări taxele. Domne’, noi avem o evaziune fiscală de 10% din PIB, avem cel mai mare GAP de TVA, avem anumite cheltuieli necontrolate, de exemplu în domeniul Sănătăţii, unde, din punctul meu de vedere, noua legislaţie pe care am trecut-o prin Guvern, împreună cu ministrul de Finanţe, este corectă. Respectiv, să avem achiziţii centralizate pentru tot sistemul de sănătate, nu putem cumpăra o seringă, unii o cumpără cu 1 leu, alţii o cumpără cu 3 lei, aceeaşi seringă.Trebuie să termine, suntem în 2024, s-a terminat haiducia în România. Toată această ordonare va aduce, automat, la o reducere de cheltuieli”, a arătat Ciolacu.