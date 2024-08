Ciolacu, un ”model de preşedinte„. „Paltonul prezidenţial”, jos din spinarea oamenilor

Partidul Social Democrat este pregătit să îşi asume un nou proiect politic pentru România şi să le propună românilor un nou model de preşedinte, a anunţat preşedintele formaţiunii, Marcel Ciolacu.

„PSD a câştigat alegerile locale şi europarlamentare. Stimaţi colegi, astăzi ne bucurăm şi facem planuri de viitor, dar nu trebuie să uităm niciodată de unde am plecat. Acum patru ani, când m-aţi ales preşedinte, partidul nostru traversa cele mei grele momente. (…) Am ales, calea grea, a luptei. Împreună, am reuşit să recâştigăm încrederea oamenilor. Împreună, am luat un partid lipsit de speranţă, l-am reformat şi l-am dus la guvernare. Acesta este adevărul şi trebuie să fim mândri de asta!

Trebuie să continuăm. România se schimbă, iar PSD are obligaţia şi trebuie să se schimbe odată cu România. De aceea, dragi lideri de filiale, la alegerile parlamentare din toamnă, trebuie să avem 30% candidaţi femei, pe locuri eligibile.

PSD trebuie să fie primul partid din România şi în ceea ce priveşte reforma propriului partid”, a declarat Marcel Ciolacu, sâmbătă, la Congresul PSD.

„Am schimbat din temelii acest partid. Ne-am regăsit calea pro-europeană. Am recâştigat respectul liderilor europeni. Am refăcut legătura cu societatea civilă. Am redevenit parteneri de dialog cu sindicatele şi mediul de afaceri. Vreau să le mulţumesc tuturor partenerilor sociali care sunt astăzi alături de noi. Am făcut aceste lucruri pentru că respectul şi încrederea oamenilor sunt esenţiale. De aceea, astăzi ne asumăm, ca toate naţiunile puternice, un proiect prezidenţial de reînnoire naţională. M-am consultat cu fiecare dintre dumneavoastră. M-am consultat cu oamenii obişnuiţi.

M-am sfătuit cu familia, dar şi cu părintele meu duhovnic. Este momentul să fac un pas în faţă şi să spun cu toată încrederea: Da, voi candida şi voi câştiga preşedinţia României! Da, după 20 de ani, România merită un preşedinte pentru toţi! „, a susţinut liderul PSD.

„Nici fiul meu, nici majoritatea tinerilor de vârsta lui, care votează anul acesta, nu au cunoscut un alt model de preşedinte. Avem generaţii întregi care fac astăzi pasul spre maturitate, după ce şi-au trăit copilăria şi adolescenţa, între un preşedinte turnător şi un preşedinte absent. Deci, să nu ne mai mirăm atunci când vedem că mulţi tineri aleg populismul şi extremismul. În loc să îi blamăm superior, mai bine le dăm o alternativă corectă.

Trebuie să le spunem că, în ultimii 20 de ani, dispreţul, sfidarea şi nepăsarea faţă de oameni au fost accidente ale istoriei. Trebuie să le spunem că instituţia prezidenţială nu este niciun un malaxor de tocat vieţi şi nici o agenţie de turism personală.

Trebuie să le spunem că democraţia nu se conjugă niciodată cu verbul a „urî”. Ura este barosul celor care vor să dărâme, nu să construiască, a celor care vor să dezbine, nu să unească. Eu am crescut fericit într-o comunitate în care ura nu exista şi asta vreau să fie România noastră. Ura indusă în societate, timp de 20 de ani, trebuie să dispară”, a arătat Marcel Ciolacu.

Politică de stat, nu politica unui partid

„Trebuie să depăşim epoca în care toţi munceau ca să îi fie bine unui singur om. Iar paltonul prezidenţial nu mai trebuie aruncat pe spinarea oamenilor. Îmi doresc, ca după 20 de ani, să avem un preşedinte care să muncească alături de oameni pentru bunăstarea lor, pentru a reda speranţa şi încrederea oamenilor în binele comun”, a transmis liderul social-democraţilor.