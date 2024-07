Clotilde Armand insistă. ”Am cerut BEC să anuleze alegerile„

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunţă că a cerut Biroului Electoral Central să anuleze alegerile locale din Sectorul 1.

De asemenea, a înaintat mai multe acţiuni în instanţă împotriva membrilor BES şi a preşedinţilor de secţii, pe care îi acuză că ar fi modificat zeci de procese verbale.

„Sunt prea multe fraude electorale care au avut loc sub supravegherea lui Marcel Ciolacu şi a lui Toni Greblă. Nu sunt suspiciuni, avem probe certe pentru aceste hoţii electorale care au avut loc pe 9 iunie 2024. Am descoperit secţii de votare din care lipsesc sute de buletine de vot din urne, procesele verbale au fost modificate grosolan la sediul Biroului Electoral Sector 1, iar în cel puţin 41 de secţii de votare (aproximativ un sfert din secţiile de votare din Sectorul 1) cheile de control nu dau 0 (zero), adică numărul de buletine primite este mai mare decât suma dintre cele utilizate şi cele anulate, diferenţele fiind extrem de mari”, scrie Armand, pe Facebook.

Ea adaugă că premierul Marcel Ciolacu şi preşedintele Biroului Electoral Central, Toni Greblă, aveau obligaţia de a asigura corectitudinea procesului electoral.

„În schimb, prin măsurile luate, au întreţinut intenţionat haosul din secţii şi de la birourile electorale locale pentru a se putea fura în linişte. Toate aceste fraude şi nereguli au influenţat decisiv rezultatul final al alegerilor. Domnule Marcel Ciolacu, domnule Toni Greblă, veţi răspunde în faţa legii pentru haosul alegerilor”, mai scrie Armand.

Totodată, subliniază importanţa unui scrutin „corect şi transparent” într-o democraţie autentică.

„Orice suspiciune de nereguli de fraudă electorală compromite integritatea alegerilor şi subminează încrederea publicului în instituţiile statului. Un proces electoral corect şi transparent este fundamental pentru reflectarea fidelă a voinţei poporului. Certificarea unor alegeri frauduloase pune sub semnul întrebării însuşi statul de drept, încrederea cetăţenilor în procesul electoral, încurajarea fraudei şi a nerespectării principiului legalităţii în procesele electorale şi, în final, la dictatură/ instaurarea unui stat mafiot”, scrie primarul Sectorului 1.