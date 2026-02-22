Corespondență din Washington. Ce așteptări au românii din SUA de la Nicușor Dan

Am discutat cu Bogdan Banu, fondatorul ONG-ului „Romanians of Washington DC”, stabilit de două decenii în SUA.

Ce cred românii din SUA despre vizita președintelui în SUA

Bogdan Banu consideră că prezența președintelui Nicușor Dan la Washington a fost un lucru bun pentru relația bilaterală, mai ales că în ultima perioadă au existat probleme de neîncredere, în urma anulării alegerilor. Românul stabilit în SUA crede că pentru prima oară în mult timp „România și-a pus pe primul plan propriul interes când vine vorba de modul în care își conduce politica externă”.

„Eu cred că interesul României era să fie aici, pentru că securitatea României depinde de acest parteneriat strategic cu Statele Unite. Știm foarte bine că au existat niște probleme în urma alegerilor de acolo și atunci era important pentru președinte, oricare ar fi fost el, dacă nu era Nicușor Dan și ar fi fost altul, cred că ar fi spus același lucru, să fie prezent la această întâlnire.

Chiar dacă a fost o prezență simbolică, una scurtă, nu avea rost să fie mai mult de atât, pentru că agenda era de ajuns de încărcată și era clar că o întâlnire bilaterală mai substanțială, nu se putea face pe marginea acestui eveniment. Dar cred că asta lasă foarte mult poarta deschisă pentru o întâlnire bilaterală pe care cred că românii americani și-o doresc foarte mult. Și noi vedem relația asta dintre Statele Unite și România ca fiind foarte importantă”, a motivat Bogdan Banu.

Mai mult, fondatorul „Romanians of Washington DC” spune că un factor pe care îl ia în calcul când pune ștampila pe un nume de pe buletinul de vot este ce candidat poate asigura securitatea pe termen lung a României.

Alt element important pe agenda Diasporei SUA sunt investițiile economice.

„Bineînțeles că sunt și alte subiecte importante pe agendă: partea economică, cred că trebuie plusat mult mai mult acolo, și vedem că această administrație este mult mai tranzacțională când vine vorba despre ceea ce poate să câștige și am văzut discuții despre reînarmarea României și aceste achiziții mari pe care se doresc să le facă. Dar vorbim și de niște investiții economice pe lângă astea strategice. Pur și simplu să vedem o prezență economică mai mare americană în România, dar și invers, să vedem o prezență românească aici. Pentru că deja cred că sunt firme românești de ajuns de mari, interesate să rămână pe piața americană”.

Visa Waiver

Am vorbit cu Bogdan Banu și despre programul Visa Waiver. Acesta consideră că România a fost „victima unor decizii politice”, iar dintre partenerii strategici din Europa, „noi suntem singurii lăsați pe dinafară”,

„Cred că a ținut în primul rând de o decizie politică de aici. Vedem că administrația asta și-a pus pe capul agendei politica imigraționistă. A fost și tichetul pe care a venit președintele Trump la alegeri și era clar că vor dori să facă o impresie cât mai dură în modul în care se poziționează vizavi de imigrația ilegală în Statele Unite. Iar România cred că a fost victima unor decizii politice, până la urmă. Nu a ținut neapărat de ceea ce s-a întâmplat în România. Dar aș spune că a existat și o chestie de partinizm american. Pentru că a fost foarte clar văzută de către Administrație, faptul că România a intrat în Visa Waiver a ținut de apropierea care a existat între administrația democrată și administrația românească”, a argumentat el.

„Cred că acolo trebuie în continuare ca oficialii românii să marșeze foarte puternic, indiferent de climatul politic de aici”, conchide Banu.

Ce așteaptă românii americani de la Administrația Prezidențială

L-am întrebat pe Bogdan Banu și ce ar dori comunitatea din SUA de la președinte.

„În primul rând, mi-aș dori să văd o deschidere față de comunitate. Trebuie spus că în precedenta administrație știam cel puțin cine era contactul pe relația cu Diaspora. Nu știu dacă acum există un consilier dedicat pe Diaspora la administrația actuală. Cel puțin din partea noastră noi nu am fost în contact cu nimeni.

Și măcar simbolic, cred că e important să existe o persoană în Administrația Prezidențială care se ocupă dedicat de ceea ce înseamnă diaspora românească. Și atunci când vine, să existe un dialog. Există totuși o comunitate românească aici foarte bine integrată cu, aș spune eu, niște roluri cheie în puncte importante din administrație, din Congres, din think-tank-uri. Și având acele legături, beneficiază România”, a răspuns românul.