Crin Antonescu candidează cu sprijinul PNL, PSD, UDMR, dar ”formal” zice că e  ”independent”

Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a declarat miercuri, la B1 TV, că „totul e în regulă la PSD”, că are susținerea tuturor celor trei partide, dar „e o candidatură pe care o asum individual și în calitate formal de independent”.

„Înțeleg că data pentru ultima etapă a acestui proces prelungit de validare va fi în 2 februarie, că ei (PSD-iștii) trebuie să aibă un congres. Duminica aceasta, cred, PNL are un Consiliu Național, un congres mai mic, și cred că tot în finalul acestei săptămâni și UDMR are un for de conducere. Deci totul e în regulă la PSD.

Sunt conectat puțin (cu partidele), adică atât cât trebuie.

Din capul locului, lucrurile au fost clare. Voi candida cu sprijinul acestor partide, care e un sprijin semnificativ, va trebui să fie un sprijin semnificativ, important, dar e o candidatură pe care o asum individual și în calitate, formal, de independent, oricum, cu un program care-mi aparține, cu o echipă care-mi va aparține. Legătura cu partidele, organizațiile, militanții, alegătorii e un proces la care vom colabora sub diferite forme.

Pe de altă parte, asta nu înseamnă o suprapunere sau o interferență în calendarul partidelor respective sau a Guvernului, sunt lucruri distincte, care vor decurge, cred eu, normal”, a declarat Crin Antonescu.