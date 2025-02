Crin Antonescu a lăsat-o mai moale cu americanii

Crin Antonescu a apreciat luni că postările lui Elon Musk privind alegerile din România sau declarațiile vicepreședintelui american JD Vance nu reprezintă o ingerință în politica internă sau intervenții în favoarea unui anumit candidat.

În cadrul unei conferințe de presă susținute luni, la sediul de campanie al Alianței Electorale ‘România Înainte’, Antonescu a apreciat că intervențiile celor doi au reprezentat ‘comentarii, aprecieri în baza informațiilor pe care probabil’ aceștia le au.

‘Cred că, de exemplu, în baza unor contacte mai intense și a unei comunicări efective, părerea domnului Vence s-ar putea schimba. Și, anume, că nu a fost invalidat turul întâi al alegerilor din cauză că nu i-a plăcut cuiva rezultatul acestuia. De asemenea, sigur, mai multe date îl vor ajuta să își definească poziția. Dar nu consider nicidecum aceste declarații o ingerință. Până la urmă sunt declarații deschise. Sunt declarații care nu fac decât să favorizeze un dialog. Nu există, ca să mergem la esență, niciun fel de motiv de tensiune între noi, cei pe care îi vedeți aici, partidele noastre, guvernul condus de premierul Ciolacu și afirmațiile și pozițiile politice pe care administrația Trump le are până acum’, a declarat Antonescu.

În ce privește declarațiile președintelui american Donald Trump la Conferința pentru Acțiune Politică a Conservatorilor, Antonescu a salutat faptul că acesta dorește să rămână în istorie ca un ‘peacemaker’. ‘Pacea este întotdeauna preferabilă războiului’, a spus Antonescu, subliniind însă și importanța menținerii garanțiilor de securitate.

‘Președintele Trump a spus că domnia sa vrea să rămână în istorie ca un făcător de pace, ‘a peacemaker’, și nu un cuceritor. Eu cred că acesta este un lucru pe care toți trebuie să îl salutăm. Nimănui, vreodată – nouă, în niciun caz – vreun război nu ne-a folosit. Nici războiul din Ucraina. Știm cine l-a declanșat, știm cine l-a cauzat. Am fost solidari cu ucrainenii. Dar este evident că pacea este întotdeauna preferabilă războiului. Sperăm din tot sufletul, și eu înțeleg în acest sens larg ca Donald Trump, liderul celei mai mari puteri – și militare, și de mai multe feluri – de pe acest glob, să fie nu doar un peacemaker, ci și un peace keeper, adică un păstrător al păcii, pentru că asta înseamnă menținerea garanțiilor noastre de securitate, menținerea dispozitivelor militare și structurii NATO, menținerea angajamentelor pe care, în parteneriatul strategic, noi și alte țări europene le avem cu SUA’, a precizat Antonescu.

Candidatul la alegerile prezidențiale a apreciat că nu au existat ‘intervenții’ sau ‘ingerințe inacceptabile’ în discursul lui Donald Trump sau al lui JD Vance, dar că este nevoie de mai multă comunicare și informare.

‘A mai vorbit de asemenea despre faptul că administrația americană urmărește niște bani, niște sume enorme pe care le-au cheltuit. Și dacă unele au ajuns și prin România, mi se pare normal să caute acești bani. A mai vorbit despre alte lucruri de principiu, care se refereau la SUA, dar ca valori de societate sunt și de noi împărtășite. Nu văd nici din ce a spus președintele Trump, nici din ce au spus vicepreședintele Vance sau Elon Musk niște intervenții, niște ingerințe inacceptabile. Consider că sunt niște aprecieri, consider că e nevoie de un supliment de comunicare și de informare’, a spus Antonescu.

În ce privește declarațiile lui Elon Musk referitoare la președintele CCR, Antonescu a replicat că este vorba despre ‘o judecată de valoare’.

‘Nu o împărtășesc, dar nu înseamnă o ingerință în viața politică și în alegerile din România’, a mai spus el.

Crin Antonescu a recunoscut că nu a parcurs deocamdată textul rezoluției propuse de SUA, la ONU, privind încetarea războiului din Ucraina. Pe de altă parte, a subliniat că România, la fel ca alte state membre UE, nu trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și Statele Unite.

‘România, ca și celelalte țări ale Uniunii Europene, nu au de ales și nu trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și Statele Unite. Nu e vorba de UE sau SUA, ci de UE și SUA. E un parteneriat istoric, un parteneriat fundamental, un parteneriat care, dincolo de nuanțe și chiar asperități nu are cum să nu reziste, pentru că el este în acest moment, în opinia mea, purtătorul, fanionul, standardul civilizației occidentale, la care vrem să rămânem ancorați. Nu cunosc exact propunerea. Sigur că între o rezoluție și alta se poate adopta o poziție – trebuie să adopți o poziție – dar asta nu înseamnă că alegem Uniunea Europeană fără Statele Unite sau invers’, a afirmat el.

Despre datorii

Crin Antonescu a subliniat luni că nu are și nu a avut niciun fel de datorii financiare.

În cadrul unei conferințe de presă susținute luni, la sediul de campanie al Alianței Electorale ‘România Înainte’, Antonescu a menționat că situația sa financiară din ultimii ani poate fi urmărită în declarațiile de avere ale soției sale, fost comisar european și europarlamentar.

‘Nu am avut niciun fel de datorie financiară de acum mulți ani, când împreună cu soția mea a făcut un credit la o bancă pentru achiziționarea apartamentului în care locuim. S-a terminat de câțiva ani buni – cinci-șase – achitarea acestei datorii. Nu am avut nici înainte, nu am nici acum vreo datorie de vreun fel, ca persoană privată, la nimeni. Nici la stat, nici la privați, Iar situația averii mele poate fi urmărită în toți acești ani, până astăzi, în urma faptului că soția mea, fiind persoană publică și fiind demnitar – europarlamentar, comisar european – prin efectul legii, în declarația ei de avere, apar și veniturile mele. Deci nu sunt dator și nu am fost vreodată’, a spus Antonescu.

Sorin Constantinescu, fost președinte al Asociației Organizatorilor de Cazinouri din România,a declarat în cadrul unui podcast că Antonescu este un împătimit al jocului de poker și că „are datorii pe la tot orașul”.