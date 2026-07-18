Sala de gimnastică ”Nadia Comăneci” a fost inaugurată, sâmbătă, la Otopeni, în prezenţa premierului interimar Ilie Bolojan, dar şi a legendarilor Nadia Comăneci şi Ion Ţiriac. Este un proiect realizat de Fundaţia Ţiriac în onoarea celebrei gimnaste, la împlinirea a 50 de ani de la prima notă de 10 obţinută la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, potrivit News.ro.

„Respect pentru oamenii care au reprezentat şi reprezintă cu demnitate România, care au dus numele ţării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul pe catarg şi care ne-au făcut să vibrăm când imnul României era cântat la marile campionate.

Respect pentru oamenii care fac performanţă în companii, în sport, la locul de muncă. Funcţionează pentru noi ca nişte locomotive, ne provoacă să ţinem ritmul cu ei. Le sunt recunoscător tuturor celor care au făcut şi fac performanţă în sport, în economie, în business, în viaţa de zi cu zi, ei sunt modele pentru noi şi ne motivează.

Respect pentru oamenii responsabili, pentru că ei responsabilizează comunităţi întregi. Oamenii care au reprezentat şi reprezintă cu demnitate România sunt şi performanţi şi responsabili. Mulţumesc, Nadia Comăneci! Mulţumesc, Ion Ţiriac!

Mulţumesc campionilor noştri!

Vă suntem recunoscători”, a spus prim-ministrul Ilie Bolojan.

Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni a fost realizată de Fundaţia Ţiriac la standarde internaţionale de antrenament şi face parte dintr-un centru sportiv modern.

„Mulţumesc tuturor celor care sunt oameni responsabili şi îşi aduc un aport în fiecare comunitate. De obicei, oamenii care au reprezentat şi reprezintă cu demnitate România sunt şi oamenii performanţi, sunt şi oamenii responsabili.

Mulţumesc, Nadia Comăneci, mulţumesc, Ion Ţiriac. Nu ştiu, îl văd pe domnul Ilie Năstase, pe Simona Amânar, pe ceilalţi campioni ai noştri, vă suntem recunoscători şi vă mulţumesc încă o dată pentru ceea ce faceţi”, a mai spus Ilie Bolojan la inaugurare.

Modernizarea bazei Clubului Sportiv Municipal Oneşti

Pe de altă parte, în onoarea legendarei Nadia Comăneci, Guvernul a aprobat modernizarea bazei Clubului Sportiv Municipal Oneşti, din judeţul Bacău, localitate unde s-a născut şi s-a antrenat.

Baza sportivă va fi structurată în nouă corpuri şi va beneficia de o sală de gimnastică modernizată şi dotată în conformitate cu standardele europene în domeniu, o sală pentru haltere şi lupte grele, teren de tenis, spaţii de cazare, masă şi recuperare pentru sportivi şi antrenori, vestiare, spaţii administrative, sală de conferinţe şi muzeu.

Investiţia, în valoare totală de peste 122 de milioane de lei, are o durată estimată de realizare de 2 ani, din care 4 luni sunt pentru proiectare.

În luna mai 2026, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici, pas necesar pentru derularea acestei investiţii finanţate din fonduri publice.

18 iulie 1976 este ziua în care perfecţiunea a schimbat istoria, ziua în care Nadia Comăneci a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii.