Norvegia, destinația perfectă după Cupa Mondială

Geirangerfjord, Lofoten, Trolltunga și alte destinații spectaculoase transformă Norvegia într-una dintre cele mai atractive țări de vizitat după Cupa Mondială la fotbal.

Mădălina Hodea
Norvegia, destinația perfectă după Cupa Mondială

Geirangerfjord, Lofoten, Trolltunga și alte destinații spectaculoase transformă Norvegia într-una dintre cele mai atractive țări de vizitat după Cupa Mondială la fotbal.

Norvegia oferă numeroase atracții turistice spectaculoase, de la fiorduri și drumuri panoramice până la orașe istorice și trasee montane. După Cupa Mondială la fotbal, țara nordică își consolidează statutul de destinație ideală pentru iubitorii de natură și aventură.

Norvegia se pregătește să atragă și mai mulți turiști după participarea la Cupa Mondială la fotbal, iar peisajele sale spectaculoase reprezintă unul dintre cele mai bune motive pentru o vacanță în această țară nordică. De la fiorduri impresionante și drumuri panoramice până la orașe pline de istorie și sate pitorești, destinațiile norvegiene oferă experiențe memorabile în orice anotimp, scrie CasaLux.

Oslo este un oraș în care, din punct de vedere arhitectural, se îmbină tradiția nordică, modernismul radical și urbanismul contemporan orientat spre apă, lumină și spații publice. Nu are un singur stil, ci o adaptare a mai multor stiluri pentru a se potrivi condițiilor climatice norvegiene, inclusiv: ierni aspre, vânturi puternice și, în zonele de coastă, expunerea la sare.

Astfel, clădiri cu identitate puternică precum Muzeul Munch, Biblioteca Deichman Bjørvika sau Opera din Oslo se remarcă prin formule arhitecturale contemporane, în timp ce Peninsula Bygdøy găzduiește muzeele vikinge în clădiri inspirate din arhitectura tradițională nordică.

Printre cele mai apreciate locuri se numără Geirangerfjord, inclus în patrimoniul UNESCO, Trolltunga, una dintre cele mai spectaculoase formațiuni stâncoase din Europa, Insulele Lofoten, renumite pentru peisajele dramatice, dar și orașele Bergen și Tromsø, ideale pentru explorarea culturii locale și admirarea aurorei boreale în sezonul rece.

Pe lista recomandărilor se regăsesc și Atlantic Ocean Road, Preikestolen, Parcul Național Jotunheimen, Flam Railway și Capul Nord, fiecare oferind atracții unice pentru iubitorii de natură, aventură și fotografie.

Norvegia îmbină natura spectaculoasă cu infrastructura modernă și este considerată una dintre cele mai atractive destinații europene pentru turismul activ, indiferent de perioada anului.

Povești străvechi descriu Norvegia drept o lume a zeilor precum Odin, Thor și Loki și a uriașilor care cutreierau munții și fiordurile din nord.

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3 comentarii

  1. tara prea scumpa pentru romanii de rand.
    Bine, nu si pentru „baietii destepti”.
    Oricum, acolo este alta lume, usile nu au incuietori si primesti cu zambetul pe buze prioritate, chiar daca gresesti sensul.
    O tara ce dovedeste ca inteligenta este bogatia, nu Muntii nostrii aur poarta!..

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  2. Ce mizerie, sa recomanzi unor oameni care abia au ce pune pe masa, una din cele mai scumpe tari din Europa. Si care si-a batut joc de copiii unor romani.

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  3. Norvegia este cea mai scumpa tara europeana, ideala pentru turism scurt ca durata, ca banii se termina cu viteza luminii.

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