„Dorim să explicăm copiilor suferința într-o manieră blândă, fără a le distruge încrederea în bunătatea lumii”, Prăvălia Magică

Conceptul îmbină lectura cu reflecția personală, astfel încât copiii să își poată recunoaște, exprima și înțelege mai bine emoțiile. La finalul fiecărui volum, jurnalul de emoții îi invită să continue dialogul început de poveste și să descopere propriile răspunsuri. Prăvălia Magică este, înainte de toate, un spațiu al empatiei, imaginației și al conversațiilor care îi ajută pe copii să crească cu mai multă încredere în ei înșiși și în lumea din jur.

Cotidianul: Cum a apărut ideea Prăvăliei Magice și care a fost momentul în care ai simțit că acest proiect trebuie să existe?

Prăvălia Magică: Cred că există un curent general în anul 2026, care aduce o oarecare nostalgie la amintirea copilăriei printre tinerii adulți de azi, care au copilărit în anii 1990-2000. Evoluția tehnologică din acești ultimi 30 de ani oferă senzația că cei mici, care vin din urmă, nu mai au o copilărie atât de frumoasă cum am avut-o noi, acum 20-30 de ani.

Din acest motiv, ne-am dorit să deschidem un magazin exact așa cum erau când eram noi copii, adică personal, cu contact direct cu clienții noști, cu jucării demne de a rămâne în amintirea celor mici și cu iubire. Eu, spre exemplu, îmi amintesc și acum de vânzătoarea din magazinul de la colț, din orășelul în care am crescut, care mereu ne striga pe toți copiii pe nume, când mergeam să ne luăm bomboane. Deși nu știu cum o chema, când mergeam în magazinul dumneaei, exista o conexiune și vorbeam cu ea de parcă era o mătușă.

Din acest motiv, am ales denumirea de Prăvălie, ca să menținem viu conceptul de odinioară, și, tot din același motiv, sunăm fiecare client în parte și ne asigurăm că produsele alese sunt exact ceea ce-și dorește. Însă, pentru că ne și bucurăm avantajele mai sus menționatei evoluții tehnologice, am optat pentru un magazin online, pentru a facilita procesul de achiziție prin care trec clienții noștri, care primesc comenzile direct acasă sau, după caz, la lockere.

Cărțile tale pornesc de la emoții dificile și temeri ale copiilor. De ce ai ales să vorbești despre subiecte pe care mulți adulți preferă să le evite?

Prăvălia Magică: Copiii sunt mult mai perceptivi și capabili de înțelegere decât îi credem noi și cred că, cu limbajul potrivit și cu răbdarea de a le răspunde la întrebări, putem să abordăm chiar și subiectele cele mai sensibile cu ei. Cred că este extrem de important să ne educăm copiii inclusiv în departamentul subiectelor sensibile din timp, pentru că viața e, undeori, extrem de dificilă chiar și pentru cei mici, iar un copil care este pregătit emoțional, prin discuții, prin povești, pentru situații grele, are șanse mult mai mari să reacționeze mai bine și să își gestioneze sentimele mai ușor, dacă are un pachet de informații la dispoziție.

Care sunt cele mai frecvente frici sau întrebări pe care le au copiii și pentru care adulții găsesc cu greu răspunsurile potrivite?

Prăvălia Magică: Pe primul loc cred ca este conceptul de „pentru totdeauna”, care este greu de cuprins pentru un copil, iar realizarea că viața are un sfârșit declanșează o anxietate profundă. Copiii tind să pună întrebările grele, de tipul „Ce se întâmplă după ce murim?”, „O să mori și tu?”, „Unde eram înainte să mă nasc?”, iar faptul că noi, adulții, nu avem răspunsuri absolute, ne blochează uneori. Există la fiecare părinte o dorință instinctivă este de a-i oferi copilului un sentiment de siguranță și o tendință de a-i spune

„Nu o să mor niciodată, o să fiu mereu aici”, însă o minte logică de copil va simți minciuna. Răspunsul sănătos necesită echilibru între onestitate și confort emoțional. Pe locul doi as zice că este conceptul de inechitate și cruzime din lume. De obicei, pe la vârsta de 5-7 ani, copiii dezvoltă un simț ascuțit al dreptății. Aceștia încep să observe că lumea nu funcționează după reguli corecte, moment în care temelia siguranței lor se clatină și apar întrebări de tipul „De ce acel om doarme pe stradă?”, „De ce există război?”, „Dacă a fost un om bun, de ce s-a îmbolnăvit?”

Chiar în acest moment lucrăm la o carte pe această temă, pentru a răspunde acestor întrebări legate de faptul că lucruri rele se întâmplă oricui și nu avem control total asupra lor. Este un proiect dificil, pentru că dorim să explicăm suferința într-o manieră blândă, fără a le distruge încrederea în bunătatea lumii.

Cum documentezi o temă sensibilă, precum pierderea unei persoane dragi, frica de întuneric sau anxietatea? Te inspiri din experiențe reale?

Prăvălia Magică: Da, atunci când vorbim despre sentimente, este esențial să te inspiri din experiențe reale, și asta facem și noi. Deși am avut foarte mult noroc în viață, per total, am experimentat, la fel ca orice suflet, dureri, mai mici, mai mari. Toate acele sentimente prin care am trecut au ajutat la construirea persoanei care sunt azi și care își dorește să aducă un sprijin copiilor, exact așa cum mi-ar fi plăcut să am și eu în acele momente.

În poveștile tale, soluțiile vin adesea din dialog și din schimbarea perspectivei. Ce ai descoperit despre felul în care copiii procesează emoțiile dificile?

Prăvălia Magică: Este greu să generalizez, pentru că fiecare copil vine dintr-un mediu diferit, cu un bagaj de lecții și informații diferit, însă, de cele mai multe ori, copiii, mai ales la vârste fragede, nu au noțiunea de lucru abstract, și au o nevoie puternică de a se ancora în mica lor realitate, motiv pentru care iubesc rutina, stabilitatea și ca lucrurile să nu se schimbe. Acest lucru face ca fiecare copil să reacționeze mai puternic sau mai puțin puternic la evenimente neplăcute, oricât de mici ar fi ele.

Însă, atunci când rutina copilului include comunicarea, dialogul și, mai ales, explicarea efectelor pe care acțiunile sale le au asupra celor din jur, copilul va avea reacții mai controlate, pentru că va înțelege că acel lucru rău care se întâmplă în viața familiei sale afectează și pe cei din jur, nu doar pe el.

Jurnalul de emoții de la finalul cărților este un element aparte. Cum reacționează copiii când sunt invitați să își scrie propriile gânduri și sentimente?

Prăvălia Magică: Avem o singură carte care conține jurnalul de emoții, anume Ecoul dintr-o picătură de chihlimbar. Restul cărților abordează teme mai puțin sensibile, și au la finalul poveștii pagini de colorat, pentru o mai bună conexiune a copilului cu lecția din acea carte.

În ceea ce privește Ecoul dintr-o picătură de chihlimbar, carte care abordeaza subiectul pierderii cuiva drag, majoritatea copiilor doar mâzgâleau paginile dedicate răspunsurilor, însă este ceva absolut normal și care, deși nonconformist, dacă putem spune așa, ajută copilul la eliminarea unei părți din furia acumulată.

Tocmai din acest motiv consider că este important ca aceste subiecte să fie abordate de părinți, pentru a ajuta copilul să înțeleagă aceste sentimente înainte de a fi pus față în față cu situații neprevăzute. Desigur, pierderea cuiva drag nu este primul subiect de discuție care ne vine în minte atunci când viața este roz, însă dacă vrem să ne ajutăm copiii eficient, este important să îl abordăm.

Există o poveste sau un mesaj din colecție care te-a emoționat în mod special în timpul procesului de creație?

Prăvălia Magică: Cred că povestea care este cel mai aproape de sufletul meu este Grădina Mozaic: Puterea de a fi diferiți. Mesajul acesteia este acela că trebuie să ne acceptăm între noi așa cum suntem, pentru că fiecare dintre noi aduce ceva bun în lume. Chiar dacă este greu să te separi de propria persoană și să nu judeci pe cei din jurul tău atunci când sunt altfel decât tine, este important să treci peste ideea că felul tău de a fi este cel mai bun și să îi lași pe cei din jur să fie ei înșiși.

Ce feedback ai primit de la părinți, educatori sau chiar de la copii și te-a făcut să înțelegi impactul real al acestor cărți?

Prăvălia Magică: Una din mămicile care a cumpărat cărțile noastre ne-a sunat într-o zi și ne-a spus că, deși are biblioteca plină de cărți pentru copii, fetița vrea să citească iar și iar Secretul Tâmplarului: Lumina de sub Daltă. Acest lucru m-a surprins, pentru că este o carte foarte emoționantă despre viața lui Eli, un copil care a trăit odată cu Iisus, și care a fost martor direct la evenimentele din Săptămâna Patimilor.

Mă așteptam ca cei mici să fie pasionați de cărțile mai vesele, cu Luca, cu Lilly, nicidecum de povestea lui Eli. Acest lucru m-a făcut să îmi dau seama că cei mici sunt din ce în ce mai inteligenți emoțional, din ce în ce mai perceptibili și din ce în ce mai curioși spre cunoaștere, iar asta nu poate decât să bucure o lume întreagă.

Dacă ai putea transmite un singur mesaj părinților care citesc aceste povești împreună cu cei mici, care ar fi acela?

Prăvălia Magică: Să nu le fie frică de întrebări și să aibă răbdare să răspundă la aceeași întrebare de câte ori e nevoie.

Ce alte „ingrediente magice” pregătește Prăvălia Magică pentru viitor și ce teme ai vrea să explorezi în următoarele cărți?

Prăvălia Magică: Momentan lucrăm la două proiecte în materie de cărți. Primul proiect este o carte pentru copii care dezvoltă subiectul nedreptății vieții. Încercăm să o lansăm cât de curând posibil, însă fiind o temă de mare amploare, nu avem încă o dată exactă. Al doilea proiect la care lucrăm în materie de cărți este volumul al II-lea din seria Tabula Rasa : Făuritorul de Cicatrici. Nu vă dăm spoilere, însă să spunem doar că drumul lui Elian va lua o întorsătură neașteptată.

În foarte scurt timp vor fi lansate pe site și două linii noi de lumânări parfumate din colecția de vară, așa că vă așteptăm cu tot dragul pe site. Nu uitați că ne puteți contacta și pe whatsapp la numărul afișat pe site, dacă aveți întrebări.