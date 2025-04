Ponta, etichetat trădător: ”Nu voi răspunde”

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat marți că românii s-au săturat de ‘gâlceava politicienilor’, de zâmbetele și râsetele lor ‘arogante’, de aceea nu va răspunde niciunei jigniri din partea contracandidaților săi și nu va ataca personal pe niciunul dintre ei.

Reacția lui Ponta a apărut după ce candidatul alianței ‘România Înainte’, Crin Antonescu, a declarat despre el că este ‘trădător’ și ‘travestit’ din punct de vedere politic.

‘Nu voi răspunde niciunei jigniri din partea contracandidaților și nu voi ataca personal pe niciunul dintre ei. Românii s-au săturat de gâlceava politicienilor, de zâmbetele și râsetele lor arogante! Eu am un proiect pentru România și pentru români; și am experiența și curajul necesare pentru a-l pune în practică! Trebuie să redăm demnitatea și respectul, valorile naționale tradiționale și democratice, bunăstarea și încrederea în viitor – exact ceea ce actualul sistem, reprezentat de domnul Iohannis și liderii PSD-PNL-UDMR, a distrus în ultimii 10 ani’, a scris Ponta pe Facebook.

El a adăugat că are încredere în destinul național și european al României.

Candidatul alianței ‘România Înainte’ la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat luni că adversarii săi au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase și Traian Băsescu și l-a catalogat pe Victor Ponta drept ‘trădător’.

El a fost întrebat la Antena 3 care este cel mai mare dușman politic, cel mai apropiat om politic și cel mai mare trădător.

‘Trădătorul nu este mare, dar este trădător – Victor Ponta. By the way, marea problemă cu Victor Ponta nu este că-i trădător, ci că-i travestit. Discut numai despre politică’, a afirmat Crin Antonescu.