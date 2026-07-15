Un român a murit şi altul a fost rănit în incendiul care s-a produs la o clădire din Bruxelles

UPDATE: Mesajul președintelui Nicușor Dan

Într-o postare pe rețeaua X, președintele României, a transmis un mesaj familiilor muncitorilor români, victime ale incendiului din Bruxelles.

„Am fost întristat să aflu despre incendiul tragic dintr‑o clădire din centrul Bruxellesului. Printre cei șase muncitori care și‑au pierdut viața se află și un cetățean român. Un alt tânăr român este spitalizat cu răni grave. Gândurile mele sunt alături de el și de familia sa, în timp ce luptă să se recupereze. Urez tuturor celor răniți însănătoșire grabnică și transmit cele mai profunde condoleanțe familiilor îndoliate”, a transmis Nicușor Dan.

Cetățeanul român rănit este internat

Șase persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite într-un incendiu izbucnit marți la o clădire aflată în construcție la Bruxelles.

Trupurile neînsuflețite ale acestora au fost recuperate dintr-un lift blocat într-un puț al turnului Oxy, situat în centrul orașului, în urma unei operațiuni care a durat câteva ore.

Potrivit sursei citate, cetățeanul român rănit este internat într-o unitate medicală și primește îngrijiri de specialitate.

„În continuarea informaţiilor transmise de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu privire la incendiul produs la data de 14 iulie 2026, la Bruxelles, în Regatul Belgiei, MAE precizează că, potrivit informaţiilor comunicate de autorităţile belgiene, Ambasadei României la Bruxelles, printre victimele incendiului se află doi cetăţeni români, dintre care un rănit grav şi un decedat”, anunţă, miercuri, Ministerul de Externe.

Cetăţeanul român rănit se află internat într-o unitate medicală şi primeşte îngrijiri de specialitate, arată sursa citată.

„Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie, se află în legătură permanentă cu autorităţile competente belgiene, inclusiv cu unitatea medicală unde este internat cetăţeanul român rănit, şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a mai transmis MAE.

Asistență consulară

MAE informează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0)2 347 5338, +32 (0)2 343 6935, +32 (0)2 344 1658, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de urgenţă al misiunii diplomatice: +32 (0)497 428663.

Şase persoane şi-au pierdut viaţa în incendiul izbucnit pe şantierul unde se realizează transformarea fostului sediu administrativ al oraşului Bruxelles într-un complex multifuncţional, chiar în inima capitalei. ccidentul s-a produs marţi, în jurul orei 07:30, în zona puţurilor de lift ale clădirii.

Aproximativ 250 de persoane se aflau la acel moment pe şantier, a precizat Inspectoratul Muncii.

După evacuarea şantierului, şase persoane (de naţionalitate belgiană sau română) nu au fost găsite. Echipele de intervenţie au reuşit mai întâi să deschidă primul lift, unde au fost descoperite şase cadavre.

O anchetă a fost deschisă de Inspecția Muncii, secția ministerului public responsabilă de asigurarea respectării legislației muncii și a drepturilor sociale.