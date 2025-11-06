Cum ar putea continua Mircea Lucescu la echipa națională și după turneul final al CM 2026

România joacă sâmbătă, 15 noiembrie, la Zenica, împotriva Bosniei și Herțegovinei meciul care, dacă îl va câștiga, s-ar dovedi decisiv în proporție de 99 la sută pentru clasarea tricolorilor pe locul 2 în grupa preliminară de calificare la CM 2026. Asta ar însemna un culoar, la prima vedere, mai favorabil nouă la tragerea la sorți a meciurilor de baraj.

S-a deschis în mass-media recent, după ce Edi Iordănescu, selecționerul care a câștigat neînvins grupa preliminară pentru EURO 2025 și care apoi a mers cu echipa națională până în optimi la turneul final, subiectul posibilei reveniri a lui Edi după încheierea barajului pentru CM 2026.

Dar Andrei Vochin, om aflat în apropierea președintelui FRF Răzvan Burleanu, susține la FANATIK.RO faptul că sunt destul de mari șansele, în cazul în care câștigăm în Bosnia și prin baraj ajungem după 28 de ani la un nou turneu final de CM ca următoarele douâ campanii ale echipei naționale, Liga Națiunilor grupa B și preliminariile EURO 2028 să fie coordonate tot de octogenarul deja pe atunci Mircea Lucescu.

Vochin a explicat cum este posibil acest lucru, insistând că totul va depinde de ce intenții va avea Il Luce dacă va califica echipa la Mondial. Dacă vom eșua atunci s-ar putea vorbi despre revenirea lui Edi sau aducerea unui alt selecționer.

După Mondial nu știu, să vedem cum ne comportăm la Mondial. Nea Mircea are contract până când vrea dumnealui. În acte, contractul e până la Campionatul Mondial. De fapt, e până după preliminarii. Dacă se califică, atunci se prelungește contractul.

După Mondial, vă dați seama, negociem cu antrenorul câștigător ca să continue mai departe. Nu va rămâne doar dacă domnia sa nu dorește, așa cum a fost în cazul lui Edi Iordănescu.

Dacă Mircea Lucescu decide să continue și după Mondial, atunci mergem cu antrenorul câștigător. Păi de ce să îl punem pe Edi? E el sau oricare altul. E o simpatie din partea noastră pentru Edi, mai ales pentru că s-au obținut niște rezultate ce nu au mai avut loc de mult timp. Merită să fie apreciat”