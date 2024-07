reacția TAROM

„TAROM regretă disconfortul creat şi asigură pasagerii că siguranţa acestora este prioritatea noastră absolută. Ne angajăm să oferim alternative convenabile pentru pasagerii afectaţi de aceste anulări. Echipa noastră de asistenţă va contacta direct pasagerii pentru a oferi informaţii detaliate privind reprogramarea zborurilor, rambursările sau alte opţiuni disponibile. Compania TAROM depune toate eforturile şi ia măsurile necesare pentru a reduce impactul pe care această situaţie l-ar putea avea în planul de călătorie al pasagerilor afectaţi, iar aceştia vor fi informaţi despre noile aranjamente de zbor”, a transmis operatorul aerian naţional.

reacție Grindeanu

„Am solicitat managementului companiei TAROM să ia urgent măsuri pentru situația actuală!

Echipa managerială, selecționată în baza prevederilor Ordonanței privind managementul corporativ, are toate pârghiile legale să ia decizii administrative necesare pentru evitarea unor astfel de blocaje și pentru a preveni repetarea lor!

De aceea, echipa managerială trebuie să vină urgent cu un plan eficient de restructurare, prin care să asigure capacitatea operativă a companiei TAROM.

Accentul trebuie pus pe asigurarea personalului navigant și nu pe menținerea în schemă a unor persoane care nu au o contribuție la buna funcționare a TAROM!

Aștept o comunicare publică aplicată și detaliată a Directorului General al TAROM prin care să anunțe soluțiile identificate!“

Se anunță haos pe aeroportul Otopeni și panică printre turiști după ce mai multe curse ale TAROM au fost anulate. Astfel, în plin sezon al vacanțelor, TAROM nu poate opera mai multe curse, după cum arată și programul de zboruri.

Printre cei afectați de anularea unor curse se află și membrii delegației oficiale care va participa la summitul NATO de la Washington via Paris. Delegația este condusă de președintele Klaus Iohannis. In lipsa unei alternative, oficialii s-au deplasat cu un avion SPARTAN pus la dispoziție de MApN.

De vină pentru situația creată ar fi deficitul de piloți al companiei românești. Undeva, între 20 și 80, spun surse din interiorul TAROM.

Cu așa o penurie de piloți, nu e de mirare că orice absență pe caz de boală poate da totul peste cap. O astfel de situație s-a înregistrat ieri, iar efectele ei se văd și astăzi. Nu mai putin de opt curse au fost anulate astăzi.

Ieri, spre exemplu, conform acelorași surse situația la Tarom se prezenta astfel:

Cursa ROT101/2 OTP-CAI-OTP, avion Boeing 737 YR-BGL, pax114/63 – copilot inapt 24 h

Cursa ROT167/8 OTP-BEY-OTP, avion YR-BGF, pax 114/60- copilot inapt 24 h

Comandantul cursei ROT187/8 OTP-AMM – inapt 24 h

Comandantul cursei ROT101 OTP-CAI – inapt 24h

În consecință, toate cele trei curse de mai sus, către Otopeni, Beirut și Amman au fost anulate.

Sub rezerva anonimatului, angajații se plâng că:

1. Nu există piloți de rezervă, detașamentul Boeing are cu mai puțin 20 de piloți decât numărul minim necesar

– ATR are cu mai puțin 22

– Airbus la fel

2. Majoritatea pilotilor din Tarom au deja ofertele de angajare imediată la companiile concurente

3. Consiliul de Administrație și conducerea executivă și-au bătut joc efectiv de solicitările piloților

4. Piloții au dus greul menținerii companiei pe linia de plutire și au veniturile echivalente cu cele din anul 2007, noi fiind în anul 2024 totuși

5. Piloții au fost și sunt forțați să încalce Codul Muncii care obligă la doar cinci zile consecutive de zbor și două libere. Piloții zboară șase și chiar șapte zile consecutive nefiind acoperiți de nimic, din pontajul lor apar cinci zile doar și zilele suplimentare nu sunt plătite conform legii

6. Condițiile de muncă și hrană sunt mizerabilă