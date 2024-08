Dâncu scoate capul. ”Am făcut toate greşelile posibile„

Vasile Dîncu afirmă că PSD a învățat în cei 20 de ani de când a tot pierdut prezidențiale și că se uită cu optimism la simulările sociologilor.

Alegerile prezidenţiale din acest an, a susținut preşedintele în funcţie al Consiliului Naţional al PS , sâmbătă, la sosirea la congresul partidului, arată că partidul de stânga are o şansă mai mare decât la alte alegeri pentru funcţia supremă în stat.

„Noi am pierdut 20 de ani, am învăţat… cred că am făcut toate greşelile posibile în campaniile prezidenţiale.

(…) Pentru prima dată, simulările de turul doi, oricum am face, arată că stânga are un procent mult mai mare.

Nu mă iau după sondaje, sigur că sondajele sunt fotografii de moment, dar este pentru prima dată când vedem o mişcare spre stânga.

Este pentru prima dată când între stânga şi dreapta nu a existat o opoziţie continuă şi o polarizare foarte puternică pentru că noi am acceptat să intrăm la guvernare într-un moment greu pentru dreapta românească, am depăşit criza cum s-a putut sigur, cu înţelepciunea pe care Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă au reuşit să o aducă în grupul nostru de conducere”, a mai spus Dîncu.

„Nu există în acest moment o polarizare foarte puternică între stânga şi dreapta”, a conchis acesta.