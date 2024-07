David şi Victoria Beckham, după 25 de ani!

Sărbătoare în familia Beckham. David şi Victoria Beckham au celebrat 25 de ani de căsnicie, după ce unii au speculat că ar avea mari probleme ca si cuplu, ba chiar că ar trăi separat.

Cei doi au îmbrăcat aceleaşi ţinute în care s-au căsătorit şi au pozat la fel ca în 1999.

Fotografiile au strâns numeroase like-uri.

David Beckham and Victoria Beckham celebrate their 25th anniversary by donning the iconic purple outfits worn at their wedding reception. pic.twitter.com/5EEe8IsgIQ

Yep, still got it! 🤣 Can’t believe it’s been 25 years and they still fit! 💜💍 I love you so much #DavidBeckham xxx pic.twitter.com/E72kf1ntFR

— Victoria Beckham (@victoriabeckham) July 4, 2024