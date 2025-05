Declarație șocantă făcută de Nicușor Dan

Declaratie socanta si cat se poate de periculoasa facuta de candidatul la presedintie Nicusor Dan, la o conferinta organizata de Blocul National Sindical (BNS). Nicusor Dan a anuntat ca in cazul in care va fi ales presedinte al Romaniei va influenta Justitia, au concluzionat jurnalistii de la Luju.ro.

Mai exact, raspunzand unei intrebari care privea dezvoltarea zonei de transporturi, Nicusor Dan a explicat ca presedintele are in mana un instrument foarte puternic. Este vorba despre “influenta sa in Justitie”. Nicusor Dan a mers mai departe si a explicat ca presedintele se poate lupta cu coruptia.

Trecand peste faptul ca presedintele nu are nicio atributie in a lupta cu coruptia, declaratia lui Nicusor Dan nu face altceva decat sa confirme ca, daca va fi ales presedinte al Romaniei, vom asista la o revenire a Sistemului care executa oameni cu dosare politice comandate la Palatul Cotroceni, crede Luju.ro

Iata declaratia lui Nicusor Dan:

“Ce poate sa faca presedintele? Poate sa faca doua lucruri. El are in mana un instrument foarte puternic, influenta sa in Justitie, care inseamna posibilitatea sa de a lupta cu coruptia, care paralizeaza multe sectoare, inclusiv zona de achizitii publice la care faceti referire”.