Descumpănire la Craiova: Noi vorbim de titlu și e dificil să ne calificăm în play-off

Din punct de vedere al posesiei balonului, al dominării teritoriale, Universitatea Craiova are cifre net superioare Rapidului, dar la final tabela de marcaj a arătat 1-0 în favoarea giuleștenilor. Din nou este presiune pentru antrenorul Costel Gâlcă, acesta menținându-se pe bancă până acum mai mult ca urmare a faptului că ar urma să primească 400.000 de euro despăgubiri în cazul în care va fi dat afară.

Probabil că, dacă la mijloc nu ar fost această sumă importantă, de mult Gâlcă ar fi fost istorie la Craiova. O spune și unul dintre simbolurile istoriei alb-albaștrilor, Sorin Cârțu, foarte nemulțumit de faptul că echipa degeaba are posesie dacă ratează meci de meci o sumedenie de ocazii.

Și cei mai exponențiali jucători ai leilor din Bănie, căpitanul Nicușor Bancu și golgeterul Alex Mitriță sunt îngrijorați și spun că mult mai corect ar fi la acest moment să se vorbească despre intrarea în play-off și nu despre titlu, pentru că ar fi mult mai realist.

Bancu sună adunarea de urgență pentru că din punctul său de vedere nici măcar play-off-ul nu este garantat și pentru a evita surprize neplăcute trebuie puncte:

”Degeaba vorbim de titlu. Noi nu reușim să adunăm puncte. E doar a doua oară când jucăm cu trei fundași. Nu ne-am creat prea multe ocazii. Trebuie lucrat acest sistem. Eu îl cunosc, dar mulți jucători nu l-au mai jucat.

Noi trebuie să câștigăm următoarele două meciuri dacă vrem să vorbim de titlu. Dacă nu, e dificil să ne calificăm și în play-off” – a spus căpitanul la interviurile de la finalul partidei.

Mitriță e convins că o victorie în următoarea rundă, pe teren propriu, în fața Politehnicii Iași ar îndrepta lucrurile:

Trebuie să trecem peste și să câștigăm neapărat meciul următor. Eu zic că în trecut am câștigat împotriva echipelor puternice. În acest campionat nu sunt echipe slabe. E foarte echilibrat.

Trebuie să analizăm foarte bine ce am făcut greșit în această seară. Nu trebuie să repetăm aceste greșeli. Sunt detalii foarte mici. Astăzi am fost surprinși pe un contraatac. În prima repriză am simțit un contact. Am fost lovit în piciorul stâng”.