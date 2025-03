Diplomație de cumetrie

Derută mare. Cei care au îngropat țara în ochii americanilor încearcă acum să dreagă busuiocul. Au crezut că Trump este o glumă care poate fi fentată. Ursula von der Leynen i-a încurajat, le-a amintit că banii sunt la ea și le-a cerut să-o scutească de prezența vreunui suveranist la summit-urile europene. Iohannis s-a conformat, regizând una dintre cele mai sinistre pagini din istoria recentă a țării.

Bolojan ar trebui să desecretizeze convorbirea dintre Ursula și Iohannis purtată în sâmbăta de după acel black friday în care au fost anulate alegerile. Când se discută despre țară nu există convorbire privată. Probabil am afla un raport despre îndeplinirea misiunii, game over.

Ne salvează valorile, nu pilele

Reintroducerea vizelor i-a dat de grindă pe mulți. Erau obișnuiți ca americanii să intervină de partea sistemului. Ca atunci când l-au repus pe Băsescu-Petrov în funcție, anulând referendumul și călcând în picioare voința a peste 7 milioane de oameni. Pe când acum – surpriză totală – americanii reacționează taman pe dos, critică anularea alegerilor și apără votul cetățenilor.

Președintele interimar a recunoscut abia cu două zile în urmă că anularea alegerilor „nu ne-a făcut bine nici ca societate, nici ca ţară, asta este realitatea”.

Premierul încearcă și el să ia distanță de anularea alegerilor. La un podcast s-a scăpat, recunoscând că a existat un plan de anulare a alegerilor, înainte de apariția poveștilor cu pretinsa ingerință alegeri a unui „actor statal”. „Credeți că eu n-am observat că s-a încercat, așa, o anulare a alegerilor pe renumărare, pe…?, spunea deunăzi Ciolacu pe tonul unui Moromete dedulcit la rele. Am ințeles toate lucrurile! Eu am spus că pe mine nu mă interesează și că nu vreau o renumărare a alegerilor. Acela e votul exprimat și cu asta am încheiat”.

După acest autodenunț, Ciolacu s-a trezit cu o plângere penală. Care nu va folosi la nimic.

Bolojan îl consideră pe Trump un „perturbator” (!). A fost confiscat de Macron și ține hangul europenilor în cursa înarmării.

Cu apa care i-a ajuns aproape la gât, Ciolacu recunoaște că în SUA este „o altă paradigmă” și că „e nevoie o altă abordare”. Ar vrea să mute bobii mai spre americani, dar nu prea știe cum.

În disperare de cauză, Ciolacu ar vrea să-l schimbe pe ministrul de Externe și să pună în loc pe cineva care să aibă acces la noua Administrație. Vreo rudă a cuiva de pe-acolo ori vreun milionar de prin diaspora care știe să joace golf… Se are în vedere și falanga religioasă. E pomenit numele lui Ben Oni Ardelean, un pastor baptist cu oarece relații prin coreligionarii din America. Fostul parlamentar liberal aproape că s-a și autopropus pentru acest post.

Căutăm iarăși o diplomație de cumetrie. Cu pilăraie și aranjamente. Cu garden party-uri pe la ambasadă. Cu vreo firmă de lobby de pe Pennsylvania Avenue. Avem disponibile și titluri de doctor honoris causa la școala rectorului bufon.

Un sictir de la CNA pentru JD Vance

Ce nu s-a înțeles de către cei care au anulat alegerile este că relațiile cu America se pot repara doar acolo unde s-au stricat – la afirmarea valorilor comune. Mesajul vicepreședintelui JD Vance este foarte clar și ușor de înțeles: „Trebuie să facem mai mult decât să vorbim despre democraţie, trebuie să o trăim. Nu trebuie să ne fie frică de vocile oamenilor noștri”.

Sistemului îi este frică de vocea oamenilor. Canalul pe Youtube al lui Marius Tucă a fost interzis de CNA. Aceast Consiliu, încăput pe mâna unor personaje sinistre, a devenit un instrument de cenzură mai aprigă decât pe vremea bolșevicilor. Taie și spânzură cu o furie de NKVD-ist. JD Vance tocmai a criticat Comisia Europeană pentru că planifică să cenzureze platformele de socializare, invocând conţinutul inadecvat, atât de des vehiculatul „hate speech”. CNA-ului nu-i pasă.

Întreg sistemul de represiune de care e capabilă România a fost pus în alertă de gradul zero. Lucrează la turație maximă. Operațiunea Radu cel Frumos. Nefiind probe pentru anulare, se caută motive care să impresioneze. Psihocrația conduce prin frică, spaimă, neliniște, îngrijoare. Razii, descinderi cu noaptea în cap, extrase de la procurori transmise către presă, înregistrări despre care nimeni nu mai întreabă pe ce bază sunt făcute, percheziții repetate, filmări din toate unghiurile și întreg arsenalul de mijloace de care dispune sistemul este etalat cu fervoare de televizunile propagandei. Procuratură, miliție, servicii secrete, ANAF, CNSAS, CNA, ANCOM și tot ce mai există la vedere sau pe ascuns sunt mobilizate cu scopul de a impresiona și de a arăta că anularea alegerilor a fost justificată pentru că, altfel veneau peste noi rușii, mercenarii, legionarii și toate relele pământului.

Sistemul una vorbește și alta fumează. Este ambițios și neobosit. Se încăpățânează să justifice anularea alegerilor, ca să-i dea peste bot lui JD Vance. Are destui ttrepăduși dispuși să facă orice.

Miercuri, Mirel Curea unul dintre stâlpii de susținere ai unității de propagandă A3, a lansat la acest post o versiune potrivit căreia ar exista probe pentru anularea alegerilor, dar ele sunt secrete. Probele le-ar deține Ministerulul Apărării Naționale. Au fost obținute de niște „agenți secreți” ai acestui minister, care „s-au inflitrat printre așa-zișii suveraniști” („niște muște bete”). La întrebarea realizatoarei despre când anume s-ar face publice acele probe, acest titan al bătăliei pentru democrație a spus că va trebui să așteptăm mulți ani de zile până când respectivii agenți infiltrați „vor îmbătrâni, vor muri sau vor fi lăsați la vatră”…

Această versiune senzațională nu este ticluită de oricine. Curea este o sursă, un criteriu, o referință și toate la un loc. Anunțul care rezolvă definitiv dilema istorică a probelor pentru anularea alegerilor a fost făcută prin video la A3, miercuri, pe la orele prânzului.

Dacă era mai spre seară, puteam înțelege secretele lui Bachus. „Viața fără poezie e pustiu”. Propaganda fără Curea ar fi pustie.