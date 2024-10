Doliu în lumea muzicii. Cântăreţ celebru a căzut de la etaj

Un cântăreţ celebru a fost găsit mort în faţa hotelului. Muzicianul britanic Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, a murit după ce a căzut de la etajul al treilea al unui hotel din capitala argentiniană, Buenos Aires, a anunţat miercuri presa locală. Artistul avea doar 31 de ani.

Poliţia a fost chemată la hotel printr-un apel de urgenţă care vorbea despre „un bărbat agresiv care ar putea fi sub efectul drogurilor şi alcoolului”.

Cântăreţul a fost găsit într-o curte interioară a hotelului decedat.

Avea „răni foarte grave în urma căzăturii, l-am declarat mort, nu exista nicio posibilitate de resuscitare”, a declarat şeful serviciilor de urgenţă, Alberto Crescenti, la televiziunea locală.

Potrivit revistei Billboard, Liam Payne a asistat la un concert susţinut de fostul One Direction, Niall Horan, la Buenos Aires pe 2 octombrie.

Liam Payne a fost, alături de Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik şi Harry Styles, unul dintre membrii grupului de băieţi format în 2010 şi care s-a bucurat de un succes uluitor.

One Direction este un produs al emisiunii de televiziune „The X Factor” care a devenit unul dintre cele mai bine vândute din lume de la revelaţia sa în 2010.

În octombrie 2016, membrii grupului, pe atunci toţi în vârstă de aproximativ douăzeci de ani, au anunţat că iau o pauză nedeterminată, asigurând, totuşi, că doresc să continue. Nu s-au mai reunit niciodată pe scenă sau în studio de atunci.

BREAKING: Liam Payne has died at the age of 31 after reportedly falling from a balcony in Argentina. We are extremely shocked and heartbroken to hear this news. Sending our love to his family, friends and fans around the world. 💔 pic.twitter.com/KQMzOvPbPW

— iHeartRadio (@iHeartRadio) October 16, 2024