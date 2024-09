Dulcegării între Giorgia Meloni şi Elon Musk. Dragostea plutește în aer?

Miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk și premierul italian Giorgia Meloni au făcut schimb de dulcegării la o cină de gală strălucitoare de la Washington, relatează Politico.eu.

În urmă cu un an, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a fost sărbătorit la cina de gală sclipitoare a Consiliului Atlantic la New York. Anul acesta, controversatul miliardar din domeniul tehnologiei Elon Musk și liderul de dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, au fost în centrul atenției.

Luni seara, prestigiosul think-tank i-a acordat lui Meloni un premiu. Giorgia Meloni, vedeta serii din acest an, a cerut ca Elon Musk să o prezinte în faţa audienţei.

Musk a prezentat-o pe prim-ministra italiană drept „o persoană chiar mai frumoasă pe dinăuntru decât pe dinafară, autentică, sinceră şi atentă”. La rândul ei, Meloni l-a numit pe Musk „un geniu preţios”.

„I thank Elon Musk, for the beautiful words that he had for me and for his precious genius for the era in which we live.”

一 Giorgia Meloni pic.twitter.com/SA3nDWw1r7

