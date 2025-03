Emilia Șercan arată cine e, de fapt, Remus Pricopie

Emilia Șercan îl pune la zid pe Remus Pricopie, după ce SNSPA a anunțat că îl nominalizează pe Donald Trump la premiul Nobel pentru pace.

„Remus Pricopie, rectorul SNSPA, e omul Sistemului manevrat de servicii, iar lucrul ăsta este evident pentru oricine urmărește viața publică.

Înainte să vă spun ce cred despre nominalizarea lui Trump făcută de SNSPA via Pricopie, trebuie să mai spun câteva lucruri, pentru că au trecut anii, iar memoria publicului este scurtă.

Remus Pricopie, simultan cu funcția de rector al SNSPA, este și președinte al Academiei de Științe ale Securității Naționale (ASSN), taraba cu pretenții academice, înființată de plagiatorul Gabriel Oprea și predată pe tavă lui George Maior, în 2015, după ce acesta a demisionat din funcția de director al Serviciului Român de Informații.

După ce Maior a plecat în SUA, în vara lui 2015, ca ambasador, a lăsat ASSN-ul pe mâna lui Pricopie, care a fost niște ani interimar, apoi președinte plin.

ASSN, care până în 2020 a fost finanțată din bani publici, și-a ținut o vreme membrii la secret. O parte i-am descoperit și le-am publicat numele pe PressOne: Gabriel Oprea, George Maior, Eduard Hellvig, Sorin Cîmpeanu, Vasile Dâncu, Adrian Curaj, Dan Mihalache, plus șeful lor, Pricopie. Nu cred că are vreunul nevoie de vreo prezentare în plus și nici nu cred că e nevoie să explic de ce toți sunt oamenii Sistemului manevrat de servicii.

M-am judecat în vreo 6 procese cu ASSN, această instituție-sinecură, pentru a afla cine erau „academicienii” plătiți de stat pentru a produce știință despre securitatea națională. Evident, taraba ASSN nu a produs nimeni nimic, ca dovadă statul ciuruit de servicii pe care îl avem în prezent.

Deși am câștigat pe linie toate procesele cu ASSN, Pricopie a refuzat să-mi furnizeze informațiile despre care instanța a decis că sunt de interes public.

Și cu SNSPA am câștigat un proces pe accesul la informație, însă Pricopie refuză de vreo doi ani să îmi transmită informațiile cerute. Același Pricopie a refuzat să răspundă la cererile făcute de vreo 30 de jurnaliști în cazul Bulai, după dezvăluirile Snoop.

Cam ăsta este respectul lui Pricopie, președinte ASSN și rector SNSPA, față de lege și principii democratice.

Revenind la nominalizarea lui Trump, analiza mea este următoarea: Sistemul se foloște de Pricopie, rectorul unei universități respectabile, pentru a-l nominaliza pe Trump la premiul Nobel. Mișcarea este făcută pentru a potoli furia lui Trump față de România din cauza poveștii cu anularea alegerilor și respingerea candidaturii șarlatanului de Georgescu.

Haide acum să ne mai uităm la câteva lucruri:

– (1) Tot Pricopie e cel care a contestat candidatura șarlatanului la CCR. A făcut-o rapid, chiar înainte de înregistrare acesteia la BEC;

– (2) Nominalizare lui Trump la Premiul Nobel pentru Pace este făcută imediat după ce candidatura șarlatanului este blocată, deși prin toate acțiunile sale din ultimele 6-7 săptămâni, după preluarea mandatului, Trump a devenit inamicul democrațiilor, al stabilității și chiar al păcii mondiale.

Trump este un vanitos, ahtiat după complimente și recunoaștere publică și ar da orice să primească Nobelul pentru pace, premiu pe care îl au câțiva președinți americani, ultimul dintre ei fiind Barack Obama.

În primul mandat, Trump a fost în stare să facă orice pentru a fi declarat omul anului de celebra revistă Time. Cam atât de mare este egoul omului. Și nu ratează aproape nicio ocazie să se laude public cu faptul că Putin l-a numit „geniu”.

Simpla nominalizare îi poate mângâia orgoliul lui Trump suficient de mult încât să îi potolească furia și să le ceară lui Vance și Musk să o lase mai moale cu criticile la adresa țării noastre, acum, după ce candidatura șarlatanului de Georgescu a fost anulată definitiv.

Sistemul îi dorește liniște și vrea să scapă de urecheala lui Trump, pentru că pe oficialii de la Bruxelles știe cum să îi ducă cu preșul, că doar și-a rafinat tehnicile în 18 ani de când suntem în UE”, a scris, pe Facebook, Emilia Șercan.