EXCLUSIV Renate Weber pune în gardă Guvernul. Amenință cu sesizarea CCR pe reforma administrației

„În primul rând, doresc să vă precizez că nu se poate ataca la Curtea Constituțională un proiect de OUG, ci numai actul normativ intrat în vigoare. O instituție cum e Avocatul Poporului trebuie să analizeze varianta oficială a Ordonanței de urgență, adică cea publicată în Monitorul Oficial. Noi așa am procedat întotdeauna. Deocamdată ea încă nu a fost publicată. După ce va fi, sigur că o vom analiza și, dacă vom identifica elemente de neconstituționalitate, vom sesiza CCR. Așa cum am procedat mereu”, a fost răspunsul lui Renate Weber la solicitarea Cotidianul.

Ordonanța de urgență (OUG) privind reforma administrației – locale și centrale – a trecut de ședința de Guvern marți seara, iar miercuri premierul a anunțat pe pagina sa de Facebook că a semnat documentul pentru a fi trimis spre publicare în Monitorul Oficial.

Avizele de la Finanțe și Muncă pun între paratenze constituționalitatea reformei lui Bolojan

În circuitul de avizare, Ministerul Finanțelor a emis un aviz cu 42 de pagini de observații în care recomandă reanalizarea întregului act normativ și ridică serioase întrebări din punct de vedere constituțional, potrivit unui document intrat în posesia jurnaliștilor de la Profit.ro.

„În contextul celor precizate mai sus, recomandăm reanalizarea unor prevederi cuprinse în prezentul proiect de act normativ care pot apărea ca fiind viciate din perspectiva respectării exigențelor constituționale”, se arată în avizul MF.

Totodată, și Ministerul Muncii a trimis 25 de pagini de observații în care atrage atenția asupra „riscurilor de neconstituționalitate și discriminare în salarizarea din administrația locală”.

Și sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului i-au transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan în care susțin că reforma administrației este vulnerabilă din punct de vedere constituțional.

„Insistați să forțați dispozițiile legii fundamentale pentru un ego politic care nu are ce căuta în administrația publică (…) proiectul de O.U.G. ridică o problemă gravă prin raportare la art. 115 alin. (6): afectează în mod substanțial garanții constituționale legate de funcția publică, de legalitate și de securitatea juridică”, se arată în scrisoarea citată.

Cum arată tăierile de posturi din reforma administrației

Reducerile de posturi trebuie să fie aplicate astfel încât la 1 iulie să-și producă efectele.

12.794 de posturi ocupate reduse în administrația locală.

26.802 posturi vacante reduse în administrația locală.

6.102 posturi de consilieri personali de la nivel local.

168 de posturi din prefecturi.

192 de posturi de consilieri de la nivel central.

În total, 45.698 de posturi vacante și posturi ocupate.

Împactul bugetar al acestor măsuri este de 1,6 miliarde de lei pentru 2026, iar din 2027 impactul va fi de 3 miliarde de lei.