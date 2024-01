Fanii Rapidului văd derby-ul cu Dinamo în Giulești!

Sâmbătă seară Arena Națională va găzdui un nou episod dintr-un derby de tradiție din București, Dinamo – Rapid. Era așteptată, dincolo de confruntarea de pe gazon și o replică în tribunw, între cele două galerii la nivelul coregrafiilor, dar forțele de ordine deja fuseseră suplimentate, pentru a preveni orice alte ăncercări de coregrafii pugilistice între fani. Se pare însă că există premise de a fi liniște, deoarece șefii galeriei giuleștene i-au chemat pe suporteri să vină toți, de la ora 19:00, pe noul stadion al alb-vișiniilor, în semn de protest față de modul de distribuire al biletelor de către clubul organizator, în speță Dinamo. În mod ciudat biletele trebuiau împărțite rapidiștilor de către cei din Peluza Nord, peluza PCH. Rapidiștilor li s-ar fi promis 5.000 de bilete, însă ulterior au primit 2.800, echivalentul a 5% din capacitatea Arenei Naționale, cu mențiunea că vor sta la inelul 3. Ei nu au acceptat acest lucru și au anunța că nu se vor prezenta la meci.

Înainte de meci, cele două galerii dinamoviste, PCH (Peluza „Cătălin Hîldan”) și Peluza Sud Dinamo, nu s-au pus de acord în legătură cu numărul de bilete pe care rapidiștii trebuie să le primească.CH de la Dinamo.

„Diseară putem să scriem împreună o pagină nouă în istoria noastră, să aducem acasă nu doar o victorie, ci și un moment unic care va rămâne în amintirile noastre pentru totdeauna.

Le vom putea povesti nepoților că am fost acolo, în acea zi friguroasă de Ianuarie, atunci când pe Giulești au fost mai mulți suporteri decât pe Arena Națională!

Gestul nostru, de a viziona meciul chiar în casa noastră, sub cerul Giuleștiului, este simbolic, însă poate crea o atmosferă de neuitat. În trecut, am făcut pasiuni și am trăit momente care au marcat istoria Rapidului. Acum, avem ocazia să adăugăm un nou capitol epic.

Așa cum am umilit steliștii, rămânând în istorie ca având asistența cea mai mare pe stadionul de lângă cimitir, așa vom putea umili și maidanezii, fiind mai mulți pe Giulești decât pe Arena Națională, la meci! Ceva unic în istoria fotbalului!

Și, nu în ultimul rând, avem o promisiunea: în cazul unei victorii, jucătorii noștri se vor îndrepta spre Giulești pentru a sărbători alături de noi. Este o ocazie de a crea nu doar istorie, ci și amintiri de neuitat”