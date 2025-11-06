FCSB vrea victorie la Basel în memoria lui Emerich Ienei

La ora meciului elvețienii au adunat trei puncte din victoria pe teren propriu cu Stuttgart și bucureștenii la fel, acel 1-0 din prima rundă din Olanda, pe terenul lui Go Ahead Eagles Deventer. Ambele echipe țintesc victoria în meciul care va putea fi urmărit în direct la Digi Sport 1 sau la Prima Sport 1.

FCSB a făcut o solicitare la UEFA și a interpelat și partea elvețiană dacă ar putea evolua cu banderole negre la braț și dacă se va putea ține un minut de reculegere înainte de joc pe stadion în memoria lui Emerich Ienei, antrenorul din marele succes al Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni în mai 1986, la Sevilla. Sunt mari șanse ca solicitarea lor să fie acceptată, mai ales că pe site-ul UEFA a apărut un articol dedicat lui Ienei, plecat dintre noi la 88 de ani miercuri dimineață, în locuința lui de la Oradea.

De altfel, managerul clubului bucureștean, Mihai Stoica, a cerut jucătorilor foarte multă determinare la Basel pentru a se obține un rezultat pozitiv, care să îi fie dedicat lui nea Imi. Echipa pe care o va trimite în teren Gigi Becali și asistenții săi de pe bancă este în linii mari cea de bază, accentul punându-se pe un mijloc puternic, mobil și creativ, care să ofere baloane utile vârfului Bîrligea.

FCSB a mai jucat în compania lui Basel acum câțiva ani și ambele meciuri s-au terminat la egalitate, 1-1, în ambele echipe vizitatoare punctând primele iar gazdele egalând aproape de final. La București au marcat primii elvețienii și a egalat FCSB, la Basel golul nostru a fost anihilat parțial în minutul 93.

Arbitrul partidei este albanezul Juxhin Xhaja, cu care FCSB a bătut pe ȚSKA Sofia 1948 în 2023 și s-a remizat cu Hoffenheim iar Universitatea Craiova a învins în play-off-ul Conference League pe Bașaksehir cu 2-1. Vedeta și omul cheie al gazdelor este veteranul din atac, Sherdan Shaquiri. La gazde mai regăsim un stoper român, Flavius Daniliuc, acesta alegând naționala Austriei și în atac vom avea de furcă împotriva rapidului Otele, fost jucător al UTA și apoi CFR Cluj.

Echipe probabile:

Basel (4-2-3-1): Hitz – Vouilloz, Daniliuc, Barisic, Schmid – Leroy, Metinho – Traore, Shaqiri, Otele – Ajeti

Rezerve: Salvi, Spycher – Adjetey, Cisse, Bacanin, Ze, Agbnonifo, Ruegg, Koindredi, Salah, Broschinski, SoticekÂ

Antrenor: Ludovic Magnin

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea – Alhassan, Lixandru, Cisotti, Oct. Popescu, Politic, Kiki, Alibec

Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru: Juxhin Xhaja (Albania)

Asistenți: Arber Zalla și Rejdi Avdo (Albania)

Rezervă: Olsion Yzeiraj (Albania)

Arbitru VAR: Michael Fabbri (Italia)

Asistent VAR: Kreshnik Barjamaj (Albania)