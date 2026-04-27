Fostul ministru PSD al Muncii refuză să spună dacă va vota moțiunea inițiată cu AUR

„Întoacerea sau nu în minister este o temă foarte îndepărtată şi, oricum, nu face obiectul bilanţului”, a răspuns Florin Manole după ce a fost întrebat dacă și-ar dori să revină în fruntea ministerului Muncii.

De Rami Cristescu - REDACTOR
Ministrul Muncii - Petre Florin Manole/ Foto: gov.ro

Fostul ministru social-democrat al Muncii, Florin Manole, a refuzat să comenteze pe teme politice după ce și-a prezentat bilanțul din fruntea ministerului. Acesta fusese întrebat dacă va vota moțiunea PSD-AUR pentru debarcarea premierului Bolojan.

Fostul ministrul al Muncii din rândurile PSD a transmis că întoarcerea la fruntea ministerului este „o temă foarte îndepărtată”, relatează news.ro. Totuși, acesta a spus că va sprijini demersurile de dezvoltare în domeniul muncii din funcția de parlamentar.

„Nu doar că îmi doresc, dar cu certitudine toate temele care ţin de Ministerul Muncii şi pentru că sunt teme care sunt foare apropiate de credinţele mele politice,  toate aceste teme vor fi prioritare pentru mine. Întoacerea sau nu în minister este o temă foarte îndepărtată şi, oricum, nu face obiectul bilanţului”, a răspuns Florin Manole.

Fostul ministru din executivul Bolojan a refuzat să spună dacă va vota moțiunea de cenzură inițiată de PSD împreună cu AUR. Acesta a spus că în momentul declarațiilor despre bilanțul din mandat vrea să discute doar despre asta.

„Orice alte declaraţii despre temele politice, în continuarea zilei, în Parlament, în dezbaterile publice”, a afirmat Manole.

PSD și AUR, cot la cot pentru debarcarea lui Bolojan. Moțiune de cenzură comună

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă. Atunci au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii. Totodată, social-democrații se vor reunii într-o ședință la ora 14.00 pentru a stabili detaliile moțiunii.

Ulterior, George Simion a susținut o conferință de presă în care i-a răspuns lui Ciucu.

Simion își asumă guvernarea cu PSD

Întrebat dacă cei care dau jos un guvern sunt gata să-și asume responsabilitatea de a numi un executiv nou, Simion a spus că AUR e gata să intre la conducere, cu condiția ca Nicușor Dan să fie și el deschis.

„Ne asumăm, cu condiția ca și de la Palatul Cotroceni să fie înțelegere și să renunțe ND la retorica lui. Asta e dorința oricărui partid democratic: să guverneze.”

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro