Fritz anunță poziția USR în conflictul PSD-Bolojan cu un selfie cu premierul

„PSD și AUR au confirmat azi dimineață ceea ce mulți dintre noi știam. Cele două partide sunt din același aluat. Iar moțiunea depusă e, așa cum au spus ei, „primul pas pe drumul lor comun”. Mulțumim pentru claritate, măcar atât. Se limpezesc apele. „Suveranismul” este doar o altă față a pesedismului”, a scris Dominic Fritz într-o postare cu un selfie cu Ilie Bolojan, în care șeful USR vrea să arate că guvernul e „la muncă”.

Dominic Fritz a transmis că moțiunea PSD-AUR ar putea efecte negative importante pentru economia României.

„26 de miliarde de euro pentru spitale, școli, locuri de muncă, apărarea țării sunt pentru PSD și AUR un detaliu irelevant. Revenirea PSD la putere e singurul lucru care contează.

Să fie clar ce înseamnă o moțiune de cenzură în acest moment: luni de instabilitate politică. Un nou tăvălug al prețurilor, rate care vor crește, locuri de muncă mai puține. România nu-și permite haosul pe care îl pregătesc PSD și AUR. Nu au nicio remușcare pentru ceea ce le fac românilor, pentru răul pe care-l fac României.”

Fritz: PSD și AUR aleg haosul. USR e la muncă

Dominic Fritz a prezentat, prin comparație, poziția USR în scandalul politic. Partidul rămâne în spatele Executivului condus de liberalul Ilie Bolojan.

„Nu ne intimidează această manevră. Dimpotrivă.

În iunie 2025 ne-am asumat guvernarea cu obiectivul de a repara dezechilibrele produse de guvernarea anterioară și de a demara reformele de care statul are nevoie, reforme amânate de-a lungul anilor de fiecare guvernare. De luni de zile, drumul spre reformă a fost sabotat de PSD. Acum și-au dat arama pe față.

USR va rămâne consecvent cu principiile și deciziile sale. O repet: dacă PSD dă jos acest guvern cu mâna AUR, nu vom negocia o nouă coaliție cu PSD. Pentru că drumul proeuropean al României nu poate fi doar un slogan convenabil, de aruncat la gunoi atunci când o alianță cu extremiștii promite mai mult acces la resursele statului.

PSD și AUR aleg haosul și propriile interese. USR alege munca, seriozitatea și reformele.”

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii. Totodată, social-democrații se vor reunii într-o ședință la ora 14.00 pentru a stabili detaliile moțiunii.

Ulterior, George Simion a susținut o conferință de presă în care i-a răspuns lui Ciucu.

Întrebat dacă cei care dau jos un guvern sunt gata să-și asume responsabilitatea de a numi un executiv nou, Simion a spus că AUR e gata să intre la conducere, cu condiția ca Nicușor Dan să fie și el deschis.

„Ne asumăm, cu condiția ca și de la Palatul Cotroceni să fie înțelegere și să renunțe ND la retorica lui. Asta e dorința oricărui partid democratic: să guverneze.”