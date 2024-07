Gică Hagi, viitorul selecționer?

La 30 iulie expiră actualul contract dintre FRF și selecționerul Edi Iordănescu. Acesta nu a dat nici un semn de viață după EURO, dar toate semnalele care au putut parveni prin diverși apropiați ai lui Iordănescu Junior duc spre un răspuns final negativ în privința continuității.

Nu se știe dacă Edi vrea un contract care să îl umple de bani la o echipă din Golf, dacă vrea să demonstreze la un club din Europa faptul că are valoare sau pur și simplu dacă dorește să își ia un an sabatic, adică să stea departe de banca tehnică oriunde ar primi oferte.

Cert este că în ultimele zile procentul de a avea parte de un răspuns negativ din partea lui Edi Iordănescu a ajuns la cote foarte ridicate, trecând peste 90 la sută. Evident, că înțelegând acest lucru președintele FRF a început tatonări cu oamenii susceptibili de a prelua locul.

Sunt mai mulți tehnicieni pe listă, dar după cum recunoaște chiar Andrei Vochin, care lucrând în FRF e mai la curent cu fiecare detaliu Gică Hagi s-ar putea reîntoarce pe banca echipei naționale după 22 de ani de la ratarea barajului de calificare la CM 2002 contra Sloveniei. Situația a fost discutată la FANATIK SUPER LIGA.

„Avem antrenor la națională până pe 30 iulie. Nu doar că nu are voie să ia legătura, dar de 10 ani de când sunt lângă el niciodată nu a vorbit cu un alt selecționer până când cel în funcție nu și-a clarificat situația. Mâine o să aibă o discuție, marți e un Comitet Executiv, iar miercuri e convocată o Comisie Tehnică.

Dacă Edi spune că va continua, va continua și contractul lui intră în Comitetul Executiv. Dacă Edi nu va continua, atunci pașii sunt următorii: va fi înștiințat Comitetul Executiv, probabil că președintele va primi mandat să negocieze anumite sume, după care președintele se îndreaptă către Comisia Tehnică pentru soluții.

Din punctul meu de vedere ca să fii selecționerul României trebuie să ai minim două, trei obiective în cariera ta de antrenor de seniori.

Se încadrează, Hagi s-ar putea să fie chiar numărul 1 dintre toți candidații. Numărul 1 ar fi Mircea Lucescu ca palmares, Gică Hagi are un antrenor foarte bun de antrenor. A câștigat două titluri în România și mai are un avantaj, a lucrat și a creat mulți jucători de la echipa națională.

Nici măcar Gică Hagi nu cred că ar ține să fie în continuare antrenor la Farul, nu cred că se acceptă pentru că nu ai timp. Este unul dintre candidații favoriți.

Relațiile cu Hagi sunt foarte bune, poate a fost o perioadă mai neclară în primii patru ani, dar cred că toată lumea și-a dat seama de buna intenție a părții celeilalte în ceea ce privește fotbalul românesc. S-a ajuns la o relație așa cum ar trebui să fie.

„Ar fi o variantă, dar mai implică niște mișcări. Trebuie să iasă din acționariatul de la Farul Constanța, trebuie să găsească un antrenor pentru Farul. E clar că e numele cel mai indicat din punctul de vedere, un antrenor care a câștigat trofee în România plecând și cu șansa a patra.

Își dorește să se bată sus. Nu poți să fii acționar la Farul și antrenorul echipei naționale, e un conflict de interese”.

