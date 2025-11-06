Gigi Becali s-a sucit și nu mai vrea jucători de pe continentul negru. Care este motivul

În vara anului 2023 Gigi Becali era în culmea fericirii, declarând că a reușit să aducă cel mai bun fundaș din SuperLigă, după ce a plătit sud-africanilor de la Kaizer Chiefs suma de 650.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana. Care a devenit rapid titular alături de masivul Joskym Dawa, francezul de sorginte cameruneză.

Și sezonul trecut internaționalul sud-african a evoluat conform așteptărilor latifundiarului din Pipera, cu puține erori și nu foarte dăunătoare echipei, FCSB câștigând campionatul al doilea an consecutiv.

Însă la acest moment aproape că nu exsită meci în care Ngezana să nu greșească, colegul Dawa lipsește, fiind accidentat și FCSB a încasat o sumedenie de goluri cu mare ușurință. Becali spune că a stat de vorbă cu jucătorul dar a fost parcă un dialog între surzi, pentru că Ngezana nu a devenit mai atent, mai aproape de cele demonstrate în sezonul anterior și a contiunuat să comită erori, unele de-a dreptul stupide.

Prin urmare Becali vrea să schimbe foaia și să renunțe a mai căuta jucători în Africa sau chiar dacă ar găsi să nu îi transfere, de teamă să nu aibă parte de copii ale lui Ngezana. Sub nici o formă nu va mai lua jucători din Africa, din cauza marilor carențe de comportament. El a explicat la FANATIK SUPERLIGA că decizia nu trebuie interpretată ca vreun act cu tentă rasistă.

„Uite ce îți spun. Să nu se creadă că e discriminare. Eu nu mai iau jucători d-ăștia. Nu e vorba de discriminare. Eu ajut mii de copii. Dar nu poți să te înțelegi cu ei. Una le spui, alta fac.

Nu pot să spun, că după se aude. Sunt lucruri care… Îți dai tu seama la ce mă refer. Are nevasta prin Africa. I-am spus acum să vină cu nevasta și copilul să-i aducă aici. El nu înțelege.

Nu au civilizație. Nu înțeleg. I-am zis ‘Penalizare!’ ‘Ce dacă’. La el nu contează. ‘Vezi că penalizare’. ‘Da, da’. I-am zis că îi luăm 20.000 și a zis ‘E ok, nu e problemă.

”Cercel i-a ținut spatele lui Ngezana. O să vină Dawa, joacă Dawa cu cercel. Băi, dar așa ceva… Alunecă… Era cel mai bun fundaș central. Nu am văzut în România fundaș central ca el și acum e ultimul. Nu înțeleg de vorbă bună. Ce să le faci? Nu zic mai multe că se zice că e discriminare”.