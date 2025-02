Halep vorbește de retragere: „Genunchiul nu se mai reface”

Simona Halep a declarat că ia în calcul retragerea din tenis, pentru că are probleme de sănătate care o împiedică să mai revină la forma de altădată.

„Îmi trece prin cap foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac. Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operaţie, dar este destul de dificilă şi nu cred că o voi face. Mereu am spus că tenisul nu este viaţa în totalitate. Bineînţeles că mai am multe dorinţe şi obiective în viaţa asta după tenis. Tot ce am făcut în tenis până acum a fost extraordinar, nu am visat să fiu numărul 1 și să câștig două Grand Slam-uri, am muncit pentru asta şi mă simt o jucătoare de tenis foarte împlinită. Eu aş vrea să fac şi altceva, nu doar în tenis. Prima parte a fost în tenis, acum sper să fac şi alte lucruri.”, a declarat Simona Halep.

În perioada 3-9 februarie, fostul număr 1 mondial va participa la cea de-a 5-a ediție a Transylvania Open. Alte cinci jucătoare din România sunt pe tabloul principal. Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian.