Ilie Năstase știe de ce are nevoie Simona

Simona Halep a jucat la Hong Kong, turneu WTA de 125 de puncte, pentru prima dată în acest an, de la reîntoarcerea pe teren după acuzația de dopaj, două meciuri la rând. A învins greu, cu 2-1, în turul 1 pe Arina Rodionova, după care nu a avut nici o șansă în turul 2, un sec 0-2 în partida cu rusoiaca Anna Blinkova.

Acum, se antrenează la Dubai pentru a participa la un al doilea turneu consecutiv la Hong Kong, de această dată mai puternic, fiind de categoria 250 puncte. Din feburarie până acum, din motive de sănătate, Halep a susținut doar două partide: la Miami, Masters de 1000 de puncte, și la Trophee Clarins, 125 puncte. La ultimul turneu, a abandonat după ce avea 1-0 la seturi cu americanca McCartney Kessler.

Românca vrea să mai joace acum minim un alt turneu, dacă nu două, până la încheierea anului competițional. Apoi, sub comanda lui Daniel Dobre, intenționează să pregătească temeinic viitorul sezon, 2025, care va porni din primele zile ale anului în Australia și Oceania.

Ilie Năstase, fostul mare jucător de tenis român, lider mondial multă vreme în anii ’70 ai secolului trecut, crede că multe depind pe mai departe de cât de mult își dorește Simona să mai revină în circuit la parametri optimi. El a explicat pentru FANATIK de ce ar avea nevoie Halep pentru a redeveni competitivă.

Să joace, să vadă dacă poate să își revină la forma pe care a avut-o înainte. E greu de spus, ea știe cel mai bine.

Ea are nevoie să joace cel puțin cât a stat pe bară ca să își poată reveni 100%. Și în plus, are nevoie de meciuri cu jucătoare puternice, să joace la turnee importante.

Și Nadal a avut aceeași problemă. Nici lui nu cred că îi convine să intre în turnee fără să fie 100% apt și să nu poată să facă ce știe pe teren. Și Simona Halep este într-o situație asemănătoare”.