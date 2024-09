Importul de ouă din Ucraina, la limita de contrabandă

Comerțul cu ouă produse în condiții inacceptabile pentru piața europeană a invadat supermarketurile din România. Fenomenul, de o amploare fără precedent, pune în pericol sănătatea populației și face concurență neloială fermierilor români.

Traficul este încurajat de „neglijența” vameșilor și a personalului DSVSA din vamă și din județe.

De asemenea, ouă de proastă calitate din Ucraina, ajung pe Raftul românesc cu complicitatea Cooperativei agricole „Țara Mea”. Înșelătoria aduce câștiguri enorme unor intermediari, dar pune în dificultate fermierii autentici. Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UCPR) cere Guvernului să se așeze la masa dialogului, înainte de a fi prea târziu.

Mânării la raftul românesc

În luna iunie, Cotidianul avertiza că au apărut pe piață ouă din Ucraina – cod 3, adică de cea mai proastă calitate, produse mult sub standardele UE, și că ele sunt vândute în România sub numele „Țara Mea”. Mulți cumpărători de bună credință achiziționează produsele comercializate sub această ”umbrelă” în speranța că ajută producătorii locali. Problema acestei situații nu e doar că fermierii români sunt lăsați pe dinafară, ci și că ouăle din Ucraina pot fi obținute cu niște costuri reduse pentru că, uneori, se folosesc ingrediente interzise în UE. Așadar, pe lângă faptul că riscă să falimenteze producătorii români, sănătatea populației poate fi pusă în pericol.

„O capcană marca Țara Mea, by Burculescu (Florin Burculescu – cel care se erijează în protectorul fermierilor români, n.red.), că doar români suntem! Este un semnal de alarmă pentru lanțul de magazine Kaufland care poate nu și-a dat seama că Burculescu le-a întins o capcană care le poate distruge proiectul Raftul românesc care este dedicat producătorilor romani, cu dedicație speciala pentru clienții lor – consumătorii români“, scria cititorul care ne-a semnalat cazul. Între timp, s-au înmulțit intermediarii care fentează populația cu această schemă de profit.

Apelul fermierilor

Profesorul ILIE VAN, președintele UCPR, a transmis un avertisment pe adresa autorităților române. „În ultimii ani, sectorul agricol este supus unui număr de amenințări grave și crize fără precedent, incluzând crize de piață. Piața ouălor de găină nu e nici ea scutită, încă din 2023 fiind observate importuri din ce în ce mai mari din Ucraina. De la începutul lui 2024, tulburările se adâncesc, exercitând presiuni asupra pieței ouălor, din cauza creșterii bruște a importului de ouă ucrainene”, se arată în apelul susținut de crescătorii de păsări din România.

Fermierii reclamă faptul că medicii veterinari de la DSVSA local nu participă, în toate cazurile, la descărcarea mărfii la destinație, marfa ajungând direct la supermarket, și nu se respectă desigilarea tirului în vama de interior. „De asemenea, fermierii solicită ca pentru toate camioanele de ouă din Ucraina să se preleveze probe pentru analiza reziduurilor (antibiotice, fipronil, etc.) și Salmonella, întrucât Ucraina nu este membru UE și nu aplică legislația UE privind tehnologiile de creștere, siguranța alimentelor, bunăstarea și sănătatea păsărilor, iar ouăle să poată fi livrate din EPC (stația de sortare-marcare- ambalare ouă) de destinație doar după ce vin rezultatele analizelor”, este solicitarea fermă către autorități a membrilor UCPR (Comunicatul integral poate fi citit aici Adresa UCPR nr 44 din 5 septembrie 2024).

Prin vocea președintelui, Prof. univ. dr. ILIE VAN, crescătorii de păsări cer Guvernului să intervină pentru stabilizarea pieței ouălor și prevenirea unor șocuri economice și mai grave, cu efect pe termen lung. E de datoria Cabinetului Ciolacu să organizeze o întâlnire cu reprezentanții UCPR pentru că „fermele joacă un rol important în lanțul alimentar garantând aprovizionarea populației cu produse sigure și de calitate superioară”, se mai arată în avertismentul lansat de fermii români.