Kelemen Hunor trebuie să aducă dovezi sau să îşi ceară scuze

Octavian Ştireanu publică în Cotidianul de azi un editorial intitulat “Josnicia casă bună cu prostia”.

L-am citit cu interes, subiectul acestui editorial având legătură şi cu articolul meu de ieri “Cum va fi scos din joc Călin Georgescu?”. Legătura o face declaraţia recentă a lui Kelemen Hunor conform căreia Călin Georgescu ar fi fost omul vechiului sistem, cu conexiuni în reţeaua de spionaj Mihai Caraman.

Domnul Ştireanu se arată indignat de faptul că domnul Hunor, prin afirmaţiile sale lipsite de orice probă concretă, vrând să îl decredibilizeze pe Călin Georgescu, atinge prin ricoşeu reputaţia unui mare intelectual – matematician al istoriei noastre recente, academicianul Mircea Maliţa.

Pe măsură ce parcurgeam editorialul amintit descopeream tot felul de asemănări între biografia mea şi a domnului Ştireanu: amândoi am făcut aceeaşi facultate, am absolvit aceeaşi secţie a respectivei facultăţi, am făcut jurnalistică în publicaţii universitare şi, culmea, ne-am născut în aceeaşi zi (dar nu şi în acelaş an).

În plus, domnia sa a numit aproape cu evlavie o serie de profesori celebri pe care i-am avut şi eu şi cărora le sunt profund recunoscător: Solomon Marcus, Octav Onicescu, Grigore Moisil.

Din toate aceste motive, dar, mai ales, din nevoia de solidaritate cu o poziţie pe care o consider justă, scriu articolul de faţă.

Textul domnului Ştireanu este unul de atitudine morală, nu de pledoarie politică. Dânsul îl acuză pe Kelemen Hunor că a comis un sacrilegiu declarând că “Mircea Maliţa poate fi descris prin reţeaua Caraman” şi că a produs astfel “terfelirea uneia dintre cele mai luminate minți ale țării noastre din perioada contemporană”.

Eu, în articolul meu de ieri, afirmam că “UDMR-ul ne-a obişnuit, de-a lungul prestaţiilor sale politice din ultimii ani, cu un comportament discret, caracterizat prin sobrietate, prin respectarea cuvântului dat şi printr-o foarte atentă măsurare a declaraţiilor lansate în spaţiul public”.

Acum, prin prisma editorialului domnului Ştireanu şi în acord cu apelul acestuia de a nu tolera discreditarea nemeritată a unei mari personalităţi a acestei ţări cum a fost Mircea Maliţa, simt nevoia să revin cu o completare: domnul Kelemen Hunor ar trebui să se simtă obligat de calităţile pe care le-am asociat partidului său şi de rigori deontologice aplicate sieşi să se explice şi să aducă dovezi (dacă există) în sprijinul spuselor sale. Iar dacă nu, să îşi ceară scuze.

Ce înseamnă în gândirea sa că “Mircea Maliţa poate fi descris prin reţeaua Caraman” şi, mai ales, ce dovezi deţine că “CG a fost… parte a reţelei de spionaj Mihai Caraman”.

În lipsa unei argumentaţii solid probate, declaraţiile domnului Hunor îl transformă pe acesta într-un gargaragiu de duzină, într-un personaj politic marginal, manipulator şi necredibil.

Înţelegem că ţinta domniei sale a fost Călin Georgescu, prezentarea acestuia ca fost securist şi spion. Dar lansarea unei asemenea acuzaţii doar pe baza unei tranzitivităţi mai mult decât discutabile (Mircea Maliţa omul lui Caraman, Călin Georgescu omul lui Maliţa, deci Călin Georgescu omul lui Caraman) îl face pe autorul ei nimic altceva decât un politruc derizoriu.

P.S.

Într-o declaraţie preluată de DCNews, pastorul Tőkés László îl susține pe Călin Georgescu și îndeamnă la Revoluție, Ar fi interesant să aflăm cum comentează Kelemen Hunor această poziţie.