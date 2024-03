L-au racolat și pe Tiberiu Iacob-Ridzi

Traseismul, în floare. PSD continuă să ia primari de la aliatii liberali.

Primarul municipiului Petrosani, judetul Hunedoara, Tiberiu Iacob-Ridzi, ales din partea PNL, a anuntat că la alegerile locale din iunie va candida din partea PSD. Potrivit lui Tiberiu Iacob-Ridzi, „este o 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘇𝗶𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗼𝗮𝗺𝗲𝗻𝗶 𝘀̦𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲”.

El este fostul sot al Monicai Ridzi, fost ministru PDL, care a facut închisoare.

Decizia pe care am luat-o astăzi (miercuri -nr.), de a candida la alegerile din 9 iunie 2024, reprezentând Partidul Social Democrat, pentru un nou mandat de primar al municipiului Petroșani nu a fost o decizie ușoară!

După mulți ani în care am reprezentat zona de dreapta a eșichierului politic, am convingerea că este o decizie înțeleaptă pe care aveam datoria să o iau pentru oameni și pentru comunitatea Petroșaniului. Pentru că dincolo de orice altceva, ceea ce este important pentru municipiul nostru este să ducem, cât mai repede, la bun sfârșit proiectele necesare pentru dezvoltarea Petroșaniului și să putem iniția altele noi, pentru oamenii din comunitatea noastră.

Am ascultat vocea oamenilor care mi-au spus, de nenumărate ori, că administrația nu are culoare politică, iar în activitatea mea am încercat să țin cont întotdeauna de acest lucru. În același timp, unitatea este un factor cheie pe care Valea Jiului și județul Hunedoara trebuie să-l aibă pentru a valorifica la maxim oportunitățile pe care ni le deschide Programul pentru Tranziție Justă al Uniunii Europene și alte programe cu finanțare europeană și guvernamentală. Suntem obligați să lucrăm eficient și bine cu colegii primari din Valea Jiului și cu conducerea Consiliului județean pentru a reuși să îndeplinim obiectivul nostru comun de a da o nouă șansă la dezvoltare, Petroșaniului și, în egală măsură, Văii Jiului și județului Hunedoara. Trebuie să fim cu adevărat o echipă!