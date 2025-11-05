La 45 de ani Venus Williams revine în circuit

Ajunsă la 45 de ani, Venus Williams nu are de gând să renunțe la tenis. Ea a primit un wild card la turneul neozeelandez de la Auckland, din ianuarie anul viitor.

Venus Williams a revenit în circuit în iulie, anul acesta. La turneul de la Washington, ea a fost învinsă în două seturi de conaționala Peyton Stearns. Stearns, în vârstă de 24 de ani, nici nu se născuse când Venus Williams a câştigat primul său trofeu la Wimbledon în 2000.

Ulterior, Williams a mai disputat două meciuri în timpul verii. Ambele au fost pierdute, la Cincinnati şi la US Open. Ea a câștigat un set împotriva jucătoarei cehe Karolina Muchova, numărul 13 mondial, la New York.

„Este una dintre marile jucătoare ale epocii moderne, iar performanţele sale pe teren vorbesc de la sine. (…) Venus a avut o influenţă profundă asupra evoluţiei tenisului feminin şi a inspirat următoarea generaţie prin pasiunea sa neclintită pentru acest sport”, a declarat directorul turneului de la Auckland, Nicolas Lamperin. El a mai spus că Williams se află într-o „formă şi condiţie fizică remarcabile”.

Venus Williams a câştigat Auckland Classic în 2015 învingând-o pe Caroline Wozniacki în finală.