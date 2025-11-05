La 45 de ani Venus Williams revine în circuit

Venus Williams nu renunță la tenis

De Florin Toader
La 45 de ani Venus Williams revine în circuit

Foto: madison.com/

Venus Williams nu renunță la tenis

Jucătoarea americană Venus Williams, fost număr 1 mondial, va juca la turneul de la Auckland, scrie News.ro. Turneul se va desfășura în perioada 5-11 ianuarie 2026.

Ajunsă la 45 de ani, Venus Williams nu are de gând să renunțe la tenis. Ea a primit un wild card la turneul neozeelandez de la Auckland, din ianuarie anul viitor.

Venus Williams a revenit în circuit în iulie, anul acesta. La turneul de la Washington, ea a fost învinsă în două seturi de conaționala Peyton Stearns. Stearns, în vârstă de 24 de ani, nici nu se născuse când Venus Williams a câştigat primul său trofeu la Wimbledon în 2000.

Ulterior, Williams a mai disputat două meciuri în timpul verii. Ambele au fost pierdute, la Cincinnati şi la US Open. Ea a câștigat un set împotriva jucătoarei cehe Karolina Muchova, numărul 13 mondial, la New York.

„Este una dintre marile jucătoare ale epocii moderne, iar performanţele sale pe teren vorbesc de la sine. (…) Venus a avut o influenţă profundă asupra evoluţiei tenisului feminin şi a inspirat următoarea generaţie prin pasiunea sa neclintită pentru acest sport”, a declarat directorul turneului de la Auckland, Nicolas Lamperin. El a mai spus că Williams se află într-o „formă şi condiţie fizică remarcabile”.

Venus Williams a câştigat Auckland Classic în 2015 învingând-o pe Caroline Wozniacki în finală.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro