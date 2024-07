Lacrimi pentru Celine Dion

Imagini tulburătoare cu Celine Dion, care suferă de Sindromul Persoanei Rigide. Celebra cântăreaţă a fost filmată în timp ce are convulsii. Artista a ales să împărtășească cu publicul detaliile tulburătoare ale acestei boli prin intermediul documentarului său „I Am: Celine Dion”.

Imaginile care circulă intens pe retelele de socializare i-au mişcat profund pe fani. Un chin cumplit!

This is absolutely heartbreaking. 😔

Celine Dion released a documentary today, and she shows us just how bad Stiff Person Syndrome is on her body and voice.

She says she is embarrassed when an episode hits, to which I say absolutely ridiculous. Celine Dion is a warrior!

We… pic.twitter.com/LWnkNOdQw0

— Ryan Shead (@RyanShead) June 26, 2024