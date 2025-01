Lider PSD spune că ”nu a înțeles de ce s-a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale„

Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, a declarat luni că instituțiile abilitate ale statului nu au oferit suficiente informații pentru ca românii să înțeleagă de ce a fost anulat primul tur al alegerilor prezidențiale.

Zetea a fost întrebat dacă a înțeles de ce s-a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale și dacă a primit suficiente informații legate de acest subiect.

‘Nu, și generează destul de multă frustrare inclusiv în rândul membrilor Partidului Social Democrat această lipsă de transparență a foarte multor instituții care trebuia deja să răspundă, și nu clasa politică, clasa politică suntem concurenți, nu noi gestionăm aceste informații în ceea ce privește validarea – invalidarea anumitor candidați, validarea sau invalidarea rezultatului unui scrutin electoral, ci instituțiile statului care ar trebui să funcționeze de unele singure. Iar în acest moment nu avem în spațiul public suficiente răspunsuri la această întrebare, de ce au fost anulate alegerile din turul unu. Am văzut câteva răspunsuri, din punctul meu de vedere insuficiente pentru a fi credibile în fața românilor’, a spus Zetea la sediul central al PSD.

El a menționat că, dacă ar fi președintele României, în acest moment nu ar mai fi rămas în funcție ‘nici măcar un minut’.

În privința candidatului coaliției la alegerile prezidențiale, Zetea a afirmat că acesta trebuie să fie cel care are cele mai multe șanse să câștige.

‘Urgența este să avem o coaliție care este stabilă, care asigură majoritatea în Parlament, care ia măsuri dure economice în acest moment pentru a asigura finanțarea pentru proiectele mari pe care le are România și în același timp menținerea stabilității politice. Dacă o să vorbim despre candidați de la fiecare partid, am avut acest exemplu anul trecut, am văzut cum au început atacurile între partidele care sunt la guvernare, iar asta a dus până la urmă la pierderea încrederii. La alegerile europarlamentare împreună am avut un rezultat foarte bun’, a subliniat Zetea.

Gabriel Zetea a menționat că, dacă Crin Antonescu nu stă bine în sondaje, atunci ar trebui găsit alt candidat.

‘Evident, dacă nu stai bine în sondaje, încerci să îți adaptezi strategia să câștigi în primul rând și candidezi cu cine ai șanse să câștigi. Nu candidezi cu cinci luni înainte de alegeri cu cineva care nu are nicio șansă. De aceea se fac și aceste măsurători pentru a vedea care e cea mai bună șansă pentru ca un candidat pro european să învingă candidații aceștia suveraniști’, a spus Zetea.