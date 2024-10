Maia Morgenstern, „Ca fetele”. Și l-a cucerit

Actriţa Maia Morgenstern a câştigat Premiul pentru Cea mai bună interpretare la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Bucharest Best Comedy Film, informează organizatorii într-un comunicat,

Premiul a fost oferit pentru rolul Silvia din filmul „Ca fetele” regizat de Camelia Popa.

Distincţia urma să îi fie fie oferită actriţei în cadrul ceremoniei oficiale a Galei de închidere, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20,00, la Cinema Muzeul Ţăranului Român.

Alături de câştigătoare, sunt aşteptaţi prezenţi artişti, critici şi personalităţi din lumea culturală, pentru a celebra excelenţa în interpretare şi contribuţiile remarcabile în domeniul artistic.

Cea de a VI-a ediţie a Bucharest Best Comedy Film 2024, desfăşurată sub motto-ul „Comedia – sarcasmul suprem al vieţii”, a propus publicului o selecţie remarcabilă de filme internaţionale de comedie – un tur al lumii din 10 perspective cinematografice diferite.

Cele 10 filme aflate în competiţie pentru trofeul Bucharest Best Comedy Film Festival au fost analizate de un juriu format din Adrian Păduraru, Andrei Duban, Andrei Zinca şi Alexandru Petrovici.