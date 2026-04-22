Manfred Weber, laude pentru Bolojan și critici pentru PSD: „PSD s‑a îndepărtat de angajamentele sale pro‑europene”

„În aceste vremuri dificile la nivel global, cu războiul din Ucraina, presiuni energetice și ascensiunea extremismului în întreaga Europă, este esențial ca noi, familia PPE – Partidul Popular European, să dăm un exemplu. Guvernarea responsabilă înseamnă să pui cetățenii pe primul loc și să iei deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, tăierea birocrației, avansarea reformelor și modernizarea instituțiilor publice, întotdeauna cu respect deplin pentru banii contribuabililor.

Acestea sunt priorități fundamentale ale PPE, de centru‑dreapta. Doar un astfel de leadership responsabil va asigura că guvernele își pot proteja și sprijini cetățenii în perioade de criză, fie că este vorba de presiuni energetice, amenințări la adresa securității sau incertitudine economică, așa cum se întâmplă acum în întreaga Europă”, a scris Manfred Weber pe Facebook.

„Prim‑ministrul Bolojan are sprijinul deplin al partenerilor europeni”

Mai mult, președintele PPE a mai precizat că Ilie Bolojan „a fost unul dintre liderii europeni care au livrat rezultate pe toate aceste priorități ale PPE.

„De aceea apreciez curajul și determinarea prim‑ministrului Ilie Bolojan de a‑și continua mandatul de șef al guvernului, dintr‑un profund sentiment de responsabilitate față de cetățeni și țară, și de a continua pe drumul reformelor și modernizării pe care l‑a început acum 10 luni.

Prim‑ministrul Bolojan are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România și pentru a continua să guverneze țara într‑un mod responsabil, așa cum a făcut până acum”, a completat Manfred Weber.

„PSD se opune chiar măsurilor convenite în cadrul coaliției de guvernare”

Președintele PPE a vorbit și despre PSD, dar în termeni duri.

„Din păcate, vedem că Partidul Social Democrat din România s‑a îndepărtat de angajamentele sale pro‑europene. Acum se opune chiar măsurilor convenite în cadrul coaliției de guvernare: întărirea economiei românești și creșterea rezilienței acesteia, în beneficiul oamenilor, punând totodată în pericol pachetul legislativ de reforme necesar pentru finanțarea prin PNRR. Privarea României de miliarde de euro din fonduri europene din motive populiste ar fi o lovitură majoră pentru democrația și stabilitatea țării”, a explicat acesta.

Despre Ilie Bolojan, Manfred Weber susține că Ilie Bolojan a ales „calea mai dificilă, dar corectă”: „să asigure stabilitatea guvernării și capacitatea de a livra reformele necesare, menținând România pe o traiectorie stabilă în acest context geopolitic extrem de delicat”.