MAE declasifică peste 5.000 de dosare. Mineriadele și corespondența cu URSS, printre ele

„Documentele despre cum s-a reașezat politica externă a României după 1989 aparțin istoriei, cercetătorilor, societății. Nu sertarelor din subsol”.

De Alex Tudor
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe (MAE), a anunțat declasificarea a peste 5.000 de dosare diplomatice din primii ani de tranziție din arhivele MAE. Este vorba despre dosare precum alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai, corespondența cu URSS. „Toate acestea ies din sertarele in care au stat peste 30 de ani și vor fi publice”, a precizat Oana Țoiu.

„Câte întrebări au rămas fără răspuns despre mineriade, anii ’90, relația României cu Vestul și cu URSS-ul acelor vremuri? Cum a arătat tranziția noastră grea de la comunism spre dialogul cu puterile lumii ?

Facem lumină în dreptul nostru. Românii au dreptul să știe cu adevărat istoria tranziției României. Prea multe lucruri au rămas prea mult timp nespuse, neclare, iar în aerul închis al lipsei de informații cresc conspirațiile și neîncrederea”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Aceasta a mai adăugat că este vorba despre un număr total de 5.376 de dosare.

„Transparența nu mai este doar despre trecut, ci despre lecții învățate și despre baza de memorie colectivă pe care putem construi viitorul. Documentele despre cum s-a reașezat politica externă a României după 1989 aparțin istoriei, cercetătorilor, societății. Nu sertarelor din subsol.

Vorbim despre 5.376 de dosare, păstrate în 768 de mape de arhivă, ocupând aproximativ 100 de metri liniari de raft. Este cea mai consistentă tranșă de documente diplomatice scoase de sub clasificare după cele de dinainte de 1989 și acoperă o perioadă de inflexiune în istoria noastră recentă”, a mai adăugat Oana Țoiu.

Aceasta a oferit și câteva dintre titlurile dosarelor:

🔴 „Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989″

🔴 „Reunificarea Germaniei (1990)”

🔴 „Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai”

🔴 „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS”

„Aceste documente nu mai au încadrarea de secret de stat de peste un deceniu. Au fost ținute, totuși, departe de public ca secrete de serviciu. Schimbăm asta an cu an și vom continua procesul, inclusiv cu pași viitori de digitalizare și publicare.

O democrație matură nu se teme de propria istorie. O publică spre consultare cetățenilor și o studiază. Proiectul de Hotărâre de Guvern este de astăzi în transparență decizională pe siteul MAE”, a completat Oana Țoiu.

Distribuie articolul pe:

2 comentarii

  1. Dosarele cu actele teroriste de distrugere musamalizate de coruptul Gheorghe Stan cand le declasificati?

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro