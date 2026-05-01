Schimbare la vârful digitalizării României. Noul director vine de la cabinetul Oanei Gheorghiu

Anterior, Aurel Giulescu ocupa funcția de consilier de stat în aparatul propriu al vicepremierului Oana Gheorghiu, poziție din care a fost eliberat pentru a prelua conducerea ADR. Numirea a fost făcută la propunerea ministrului Economiei, Irineu Darău, potrivit News.ro.

Ministrul a vorbit despre „eșecuri în lanț” ale vechii conduceri și despre necesitatea unui restart în procesul de digitalizare.

„Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României”, a declarat Irineu Darău.

Acesta a enumerat mai multe disfuncționalități, de la proiecte ratate până la blocaje în platformele electronice. „Când platforme esențiale precum Ghișeul.ro sau SEAP se blochează (…) vorbim despre un management defectuos al unor infrastructuri critice”, a spus ministrul.

Noul șef al ADR, Aurel-Cătălin Giulescu, a mai condus în trecut Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Autoritatea pentru Digitalizarea României are rolul de a coordona implementarea strategiilor și politicilor publice în domeniul transformării digitale și al societății informaționale.