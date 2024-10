Mircea Geoană: Eu am început demersurile pentru OECD

România este un jucător „strategic” în regiune, a declarat, joi, Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidenţiale, care a subliniat însă că ţara noastră ar trebui să aibă un rol „mai ferm”.

„România este un jucător strategic în această regiune, însă ar trebui să fim într-un rol regional mai ferm, ţara noastră ar trebui să devină o putere regională. (…) Sigur că România va juca un rol şi, indiferent de cum se vor sfârşi alegerile în România, e clar că România are nevoie de vecinii ei, suntem înconjuraţi de prieteni şi, să sperăm, aliaţi. (…) România este un important jucător în această regiune, însă trebuie să ajutăm prietenii şi pe cei din regiune să intre în UE”, a transmis Geoană, la Aspen – GMF Bucharest Forum, eveniment organizat de Institutul Aspen România şi German Marshall Fund of the United States.

El a afirmat că nu este normal ca România să nu fie membru cu drepturi depline în Spaţiul Schengen sau în OECD.

„Nu e normal ca România să nu fie membru Schengen şi vreau să-i îndemn pe austrieci să reanalizeze această situaţie, nu este în regulă. (…) Avem nevoie de o inflaţie cât mai scăzută, putere de cumpărare pentru cetăţeni. (…) Când eram ministru de Externe, eu am început demersurile pentru a deveni membru OECD. Iată că, după atâţia ani, nu suntem în OECD şi nu este în regulă”, a menţionat Mircea Geoană.

Potrivit acestuia, Republica Moldova este un „simptom” al felului în care se desfăşoară războiul hibrid, „oarecum nevăzut”, purtat de Federaţia Rusă.

„Republica Moldova este un simptom al felului în care se desfăşoară acest război hibrid, oarecum nevăzut. În urmă cu câteva zile, am văzut că Rusia foloseşte un set de instrumente cu care poartă un război hibrid total împotriva Occidentului. De la spionaj, la sabotaj, la asasinate, la dezinformare, intimidare. (…) Au practic un set de instrumente pe care Rusia îl foloseşte în fiecare zi. În acelaşi timp, pune gaz pe foc în ţările noastre la nivel oficial şi politic, ce se vede în România, în Moldova, în Statele Unite, în Franţa sau în Macedonia, în Muntenegru şi în Balcanii de vest. Toate acestea se întâmplă pentru că ruşii au provocat acest lucru. Ei exacerbează tensiuni existente interetnice. (…) Au tehnici sofisticate de exacerbare a acestor situaţii, astfel încât să ducă la destabilizare în societăţile noastre democratice”, a susţinut fostul secretar adjunct al NATO.

Geoană a evidenţiat, totodată, că există „obligaţia” de a ajuta Ucraina: „Există puteri revizioniste precum Rusia, care sunt tentate să conducă noua ordine mondială cu ajutorul războiului. Ucraina are sprijinul nostru şi are nevoie de sprijinul nostru. Să sperăm că se va alătura în curând şi organizaţiei NATO, dar şi UE. Avem obligaţia de a ajuta o naţiune eroică să-şi aleagă liberă şi suverană viitorul propriu. Modul în care se va sfârşi războiul din Ucraina ne va arăta şi modul în care ne vom reorganiza la nivel mondial”.