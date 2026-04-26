”Opiniile care arată că nu există jurisprudenţă CCR cu privire la procedurile constituţionale după perioada de după cele 45 de zile de interimat sunt FALSE. Există jurisprudenţă şi e foarte clară”, spune liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, pe Facebook.

”Concluzii: Curtea a lămurit pe deplin situaţia. Un nou demers la Curte este inutil şi nu poate genera o altă interpretare cu excepţia situaţiei în care CCR se dezice de propria-i jurisprudenţă”, subliniază Andronache.

Liderul deputaţilor PNL mai afirmă că

”Parlamentul este ţinut să se pronunţe exclusiv pe propunerea de noi miniştri pe care o înaintează prim-ministrul.

”Acesta nu are de ce să includă în listă miniştri deja învestiţi, prin votul iniţial de învestire a Guvernului. (Decizia CCR nr.671/2021).

Parlamentul se pronunţă prin APROBAREA PROPUNERII PRIM-MINISTRULUI ci nu prin vot de încredere (prevăzut exclusiv de art.103 şi 113 din Constituţie).

Parlamentul nu poate să voteze, din nou, miniştrii deja învestiţi. (Decizia CCR nr.1559/2009 şi Decizia CCR nr.671/2021)”, expică Andronache.

El menţionează că votul de încredere

se acordă de Parlament exclusiv în condiţiile art.103 alin.3 din Constituţie la învestirea Guvernului şi se retrage tot în Parlament exclusiv în condiţiile art.113 alin.3 Constituţie – moţiunea de cenzură – or nu se acordă în condiţiile art.89 din Constituţie, deci nu poate fi aplicat situaţiei de remaniere reglementate de art.83 alin.3 din legea fundamentală care prevede o altă procedură, aceea a aprobării;