Nicușor Dan despre retragerea soldaților americani din Europa: Nu e o surpriză

Nicușor Dan a afirmat că retragerea soldaților americani anunțată de administrația Trump nu e o surpriză, dar Europa e pregătită să facă față provocării.

De Florin Toader
FOTO: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a afirmat, în cadrul unei declarații de presă la Erevan, că retragerea soldaților americani de pe continent nu e o surpriză, iar Europa a început și e capabilă să compenseze deficitul de securitate provocat de această retragere.

Nicușor Dan spune că retragerea soldaților americani nu e o surpriză

În cadrul declarației de presă făcută la Erevan, la finalul summit-ului Comunității Politice Europene, președintele Nicușor Dan a vorbit despre retragerea celor 5.000 de soldați americani din Europa.

Președintele a afirmat că retragerea trupelor americane nu este o surpriză, deoarece Donald Trump și-a manifestat acestă intenție încă din timpul mandatului trecut.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat faptul că Europa a înțeles mesajul și e capabilă să compenseze deficitul de securitate. Președintele a mai afirmat și că nu există niciun fel de pericol pentru viitorul imediat.

„Nu este o surpriză retragerea trupelor. Strategia de apărare a SUA a spus că se va concentra mai mult pe indo-pacific decât pe Europa. Acesta este unul dintre pași. Europa a înțeles mesajul, a început să compenseze deficitul de securitate și suntem într-un proces care cuprinde SAFE și alte instrumente de a recupera. Trăim momente complicate, sunt tensiuni, emoții, impulsuri. Dar, în linii mari, eu sunt convins că Europa singură va reuși să compenseze. Niciun fel de pericol pentru viitorul imediat, de 1, 2,3 ani.”, a spus președintele Nicușor Dan.

SUA retrag trupe din Germania

Pentagonul a anunțat retragerea în următoarele 6–12 luni a aproximativ 5.000 de militari din Germania. Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre administrația Trump și guvernul german, legate de războiul din Iran

SUA au 36.000 de soldați în Germania, dintr-un total de 85.000 prezenți în toată Europa. Baza Aeriană Ramstein din sudul Germaniei este un centru logistic extrem de important pentru operațiunile militare pe care Statelor Unite le-au desfășurat în Afghanistan, Irak și, mai nou, în Iran. Trump a amenințat în primul său mandat de președinte că va retrage 12.000 de soldați din Germania.

Președinții comisiilor pentru forțele armate din Congresul SUA, Roger Wicker și Mike Rogers, critică planul de retragere a circa 5.000 de militari americani din Germania. Ei avertizează că decizia ar putea slăbi poziția NATO în Europa și cer ca orice relocare să fie coordonată cu aliații, sugerând mutarea trupelor pe flancul estic, nu retragerea completă.

 

 

 

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
