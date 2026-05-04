Nicușor Dan despre retragerea soldaților americani din Europa: Nu e o surpriză

Nicușor Dan spune că retragerea soldaților americani nu e o surpriză

În cadrul declarației de presă făcută la Erevan, la finalul summit-ului Comunității Politice Europene, președintele Nicușor Dan a vorbit despre retragerea celor 5.000 de soldați americani din Europa.

Președintele a afirmat că retragerea trupelor americane nu este o surpriză, deoarece Donald Trump și-a manifestat acestă intenție încă din timpul mandatului trecut.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat faptul că Europa a înțeles mesajul și e capabilă să compenseze deficitul de securitate. Președintele a mai afirmat și că nu există niciun fel de pericol pentru viitorul imediat.

„Nu este o surpriză retragerea trupelor. Strategia de apărare a SUA a spus că se va concentra mai mult pe indo-pacific decât pe Europa. Acesta este unul dintre pași. Europa a înțeles mesajul, a început să compenseze deficitul de securitate și suntem într-un proces care cuprinde SAFE și alte instrumente de a recupera. Trăim momente complicate, sunt tensiuni, emoții, impulsuri. Dar, în linii mari, eu sunt convins că Europa singură va reuși să compenseze. Niciun fel de pericol pentru viitorul imediat, de 1, 2,3 ani.”, a spus președintele Nicușor Dan.

SUA retrag trupe din Germania

Pentagonul a anunțat retragerea în următoarele 6–12 luni a aproximativ 5.000 de militari din Germania. Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre administrația Trump și guvernul german, legate de războiul din Iran

SUA au 36.000 de soldați în Germania, dintr-un total de 85.000 prezenți în toată Europa. Baza Aeriană Ramstein din sudul Germaniei este un centru logistic extrem de important pentru operațiunile militare pe care Statelor Unite le-au desfășurat în Afghanistan, Irak și, mai nou, în Iran. Trump a amenințat în primul său mandat de președinte că va retrage 12.000 de soldați din Germania.

Președinții comisiilor pentru forțele armate din Congresul SUA, Roger Wicker și Mike Rogers, critică planul de retragere a circa 5.000 de militari americani din Germania. Ei avertizează că decizia ar putea slăbi poziția NATO în Europa și cer ca orice relocare să fie coordonată cu aliații, sugerând mutarea trupelor pe flancul estic, nu retragerea completă.